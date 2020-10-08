الأوقاف: دور العبادة تشجع على المشاركة بالانتخابات لا دعم مرشح ضد آخر

قال الدكتور جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، إن الوزارة سوف تفتتح مسجدين يحملان اسمي شهيدين، وهما مصطفى أحمد مصطفى، وأحمد المنسي، في محور المحمودية، بمحافظة الإسكندرية، لافتا إلى أن هذا أبلغ رد على الجماعة الإرهابية التي تدعي أن مصر تهدم المساجد، والحقيقة أن مصر تفتتح 344 مسجدا في شهري سبتمبر وأكتوبر.

وأضاف "طايع"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف سوف يفتتح المسجدين غدا، بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن الوزارة تحافظ على منابر المساجد كما تحافظ على مبانيها، وتحافظ على الكلمة التي تقال داخل المساجد، ولابد أن تكون المساجد بعيدا عن الدعاية الانتخابية، وهذه تعليمات وزير الأوقاف منذ عام 2013، مشددًا على أن دور العبادة لم تتدخل في جميع الاستحقاقات السابقة، ودعم شخص على حساب الآخر، رغم أنهم يشجعون على المشاركة الإيجابية.

وأشار الشيخ جابر طايع، إلى أن الوزارة أوقفت أحد الأئمة لمشاركته في أحد المؤتمرات الدعائية لمرشح معين، مشددًا على أن "الأوقاف" ترغب في إبعاد الأئمة عن ماراثون الانتخابات.

وقررت الوزارة، إحالة إمام مسجد بالجيزة لوظيفة باحث دعوة، ومنعه من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، أو إمامة الناس بها، أو أي عمل يتصل بشئون المساجد؛ لحين انتهاء التحقيقات.

وأضاف بيان الوزارة، أنه بناء على مذكرة الدكتور سيد مسعد، مدير أوقاف الجيزة، التي رفعها إلى الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، بشأن خروج الشيخ إسماعيل أنور إسماعيل السيد، إمام مسجد محمود سليم بالجيزة، على مقتضى واجبه الوظيفي بالمشاركة الفجة في حملة أحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بالمحافظة، وحرصا على صورة المؤسسات الدينية ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين في حياد تام، ومنعا لاستخدام المنبر في غير ما خصص له، قررت "الأوقاف" إحالة الإمام لوظيفة باحث دعوة، ومنعه من صعود المنبر، أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، أو إمامة الناس بها أو أي عمل يتصل بشئون المساجد؛ لحين انتهاء التحقيقات.