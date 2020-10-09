صور.. ألمانيا تمنح بدر عبدالعاطي وسام الاستحقاق لدوره في تعزيز العلاقة بين البلدين

منحت جمهورية ألمانيا الاتحادية السفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، وسام الاستحقاق، وذلك تقديراً لمساهمته في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة عمله سفيراً في برلين من عام 2015 وحتى 2019.

ومنح سفير ألمانيا بالقاهرة سيريل نون، الوسام للسفير عبدالعاطي، مساء يوم الاثنين الماضي، في احتفال بمقر السفارة في الزمالك، شهده حضور متميز من وزراء وسفراء وفنانين وشخصيات عامة.

وقال عبدالعاطي في كلمته عقب تكريمه، إن أواصر التعاون بين البلدين تعززت في العديد من المجالات، وكذا التنسيق المشترك حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وهو الأمر الذي لم يكن مستغرباً بالنظر إلى حجم البلدين العظيمين، وما يربطهما من مصالح وأهداف مشتركة.

وأضاف أن العلاقة المميزة بين قيادتي البلدين كانت أحد أهم العوامل التي ساهمت في فتح مزيد من آفاق التعاون، لا سيما في ظل الزيارات المتعددة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ألمانيا، وكذلك الزيارة الأخيرة التي قامت بها المستشارة الألمانية إلى القاهرة في مارس 2017، فضلاً عن الزيارتين اللتين قام بهما الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى ألمانيا، والزيارات المتعددة المتبادلة بين الوزراء المصريين والألمان.

وتحدث عبدالعاطي عن مشروع شركة سيمنس العملاق في مجال الكهرباء، باعتباره نموذجاً على حجم التعاون والتنسيق الذي آلت إليه علاقات البلدين، بالإضافة إلى عدد من المجالات أخرى، مثل استثمارات شركة "بوش" الألمانية في قطاع المنتجات الكهربائية في مصر، وعودة شركة "مرسيدس بنز" للعمل في مصر، بالإضافة إلى المباحثات المستمرة في مجالات التصنيع والرقمنة والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتنوعة.

وكذلك مشروعات التعاون مع الجانب الألماني في مجالات التعليم الفني والجامعي والتدريب المهني نتج عنه تأسيس الجامعة الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيساهم هذا المشروع في تعليم الشباب وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل، وزيادة الكفاءات الوطنية المطلوبة لتطوير الصناعة وجهود التنمية.

ووصل عدد السائحين الألمان إلى مصر إلى نحو 2 مليون سائح خلال عام 2019، وهو ما يتجاوز ما تم تحقيقه بإجمالي 1.3 مليون سائح في عام الذروة في 2010.

وأهدى عبدالعاطي التكريم إلى أبنائه ندا، هنا وعلي، و"على وجه الخصوص إلى زوجته ورفيقته في المسار الدبلوماسي نجلاء، والتي تحملت طوال سنوات للمصاعب التي يفرضها علينا العمل الدبلوماسي، وكانت شريكاً أساسياً في حصولي على هذا التكريم".

وقبل التكريم تحدث السفير الألماني سيريل نون معددا الجهود الكثيرة التي بذلها بدر عبدالعاطي خلال عمله سفيرا لمصر في ألمانيا، وبالتالي فقد كان طبيعيا أن يتم منحه هذا الوسام المتميز من الرئيس الألماني تقديرا للإنجازات المتميزة التي قدمها السفير عبدالعاطي في تعزيز علاقات البلدين.

حضر الاحتفال الوزراء عمرو موسى ونبيل فهمي وخالد عبدالغفار وطارق شوقي وخالد العناني ومشيرة خطاب ومحمد فائق ومحمد العرابي، وعدد من رؤساء التحرير، بينهم الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والإعلاميان أحمد المسلماني، وعمرو خفاجي والفنان عمرو سعد، وسفراء بريطانيا جيفري آدامز وفرنسا ستيفان روماتييه وروسيا غيورغي بورسينكو والعديد من السفراء المصريين والدكتور أحمد يوسف والدكتورة نيفين مسعد والفريق أسامة المندوه والدكتور حسام الملاحي.