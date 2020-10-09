عودة الطالبة فرح تكشف كذب الإخوان حول شائعة "ريا وسكينة"

لم تسلم مصر من الشائعات التي تروجها وتستغلها جماعة الإخوان الإرهابية، وكان آخرها استغلال الجماعة اختفاء فتاة بمحافظة الإسكندرية في ظروف غامضة، بالترويج لوجود تنظيم يخطف الفتيات على غرار عصابة "ريا وسكينة".

رغم انتشار تلك الشائعات، إلا أن التفاصيل الحقيقية للواقعة جاءت عكس ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تمكن ضباط البحث الجنائي، من العثور على "فرح سماحة"، الطالبة بالصف الثاني الإعدادي، بعد تغيبها عن منزل أسرتها بمنطقة سموحة منذ 3 أيام، والتي انتشرت صورتها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كذلك نفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، ما تداولته بعض الصفحات على شبكة الإنترنت، من ادعاءات حول تعدد حالات اختفاء الفتيات بالإسكندرية.

ووفقا للتحريات، فإن الطالبة خرجت من المنزل بعد خلاف أسري مع أهلها، وتغيبت ولم تعد منذ خروجها، وتم نشر صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ من أجل البحث عنها أو محاولة الوصول إليها.

وكشفت "فرح"، تفاصيل اختفائها قائلة إنها سافرت بإرادتها للقاهرة لمقابلة أحد مشاهير تطبيق "تيك توك"، وذلك بعد مشادة مع والدتها لعدم رغبة الفتاة في حضور تمرين كرة السلة في يوم اختفائها، وبعد ضرب والدها لها لامتناعها عن التدريب قررت ترك المنزل.

وعقب وصولها إلى القاهرة، للقاء صديقها "أحمد"، لم تتمكن من لقائه، "لكن هناك قابلت واحد اسمه عمرو رضوان صعبت عليه ووداني لأسرته الأيام دي".

ونشرت صفحة نقابة الأطباء البيطريين بالإسكندرية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تهنئة لوالد الفتاة الطبيب البيطري الدكتور إبراهيم سماحة، بعد العثور على ابنته.

وقالت نقابة الأطباء البيطريين: "الحمد لله تم العثور على فرح ابنة الدكتور إبراهيم سماحة بواسطة رجال الشرطة المصرية.. وهي بخير".