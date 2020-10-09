نيابة قنا تأمر بحبس طالب تنمر على معاق رغم الصلح داخل مركز الشرطة

قررت النيابة العامة بمركز قوص، مساء أمس الخميس، حبس طالب متهم في واقعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر فيه وهو يتنمر على شخص "من ذوى الإعاقة"، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يظهر فيه أحد الأشخاص يتنمر على شخص "من ذوى الإعاقة".

وتلقى قسم شرطة قوص بمديرية أمن قنا بلاغا من موظف، ضد عامل ونجله - مقيمين بدائرة المركز، وقرر الأول أن لديه شقيق "من ذوى الاحتياجات الخاصة"، وفى الآونة الأخيرة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام نجل العامل بالتنمر على شقيقه وجذبه من ملابسه وإيقاعه أرضاً.

وبعد ذلك قال الموظف إن ما حدث بين نجل العامل وشقيقه كان على سبيل المزاح نظراً لأواصر الجيرة بينهما، وأضاف بتصالحهما والتراضى فيما بينهما ولا يرغب فى اتخاذ أى إجراءات قانونية حيال الطالب صاحب الواقعة.

ورغم الصلح بين الطرفين، عاودت الشرطة القبض على الطالب، وعرضه على النيابة التي أمرت بحبسه.

كان حسين الباز، وكيل وزارة التضامن في قنا، قال في تصريحات سابقة لـ "الوطن" إن فريق التدخل السريع، أعدوا تقريرا حول واقعة تنمر طفل على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة قوص وتداولها على " فيس بوك".

وأضاف أن الفريق أخذ تعهدا على أسرة الطفل الذي تنمر على "علي صابر" 46 عاما من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد الصلح داخل مركز شرطة قوص بحضور أهلية الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة بحضور أعضاء فريق التدخل السريع، ونائب رئيس مدينة قوص وقيادات مركز شرطة قوص.

وأشار إلى أن التعهد والصلح بعد تراضي الطرفين، للحفاظ على مستقبل الطالب، كاشفا أن التضامن ستتدخل بقوة القانون لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة.