إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

أصيب 3 أشخاص، اليوم، في انقلاب سيارة ملاكي علي طريق الكوامل دائرة مركز سوهاج، ونقلوا إلي مستشفي المحافظة العام، ورفعت أثار الحادث من علي الطريق.

وتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة، ووجود مصابين علي طريق الكوامل دائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة "ملاكي"، قيادة "ياسر. ع. س"، 38 عاما، عامل ويقيم بشارع حلمي الشريف، دائرة مركز أخميم، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدي لانقلاب السيارة علي جانب الطريق.

ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة، و"مها. ا. م"، 15 عاما طالبة، "سناء. ح. ج"، 50 عاما، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية من مستقلي السيارة، واشتباه كسر بالساق اليسري، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونقلوا إلى مستشفي سوهاج الجامعي.

وسؤال المذكورين، قرروا بمضمون ما تقدم، ورفعت آثار الحادث، وتم التحفظ علي السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن سوهاج شهدت امس، مصرع شخص واصابة 5 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى أجرة علي الطريق الزراعي الشرقي، بناحية قرية العوامية دائرة مركز ساقلته بسوهاج.

ونقلت الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، ورفعت آثار الحادث من الطريق، وتسيير حركة المرور، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم، ووجود متوفي ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي، بناحية العوامية دائرة مركز ساقلته.

وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز، وقيادات الوحدة المحلية، إلى مكان الحادث، ودفع بـ3 سيارات إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة "ملاكي قيادة المدعو "أحمد .ع .م"، 55 عاما، سائق، ويقيم بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة "أجرة"، قيادة المدعو "مبارك. ر. أ. ع"، 38 عاما، سائق، ويقيم بدائرة المركز.

ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى، وإصابة كل من "محمد.ا .م" 63 عاما، عامل، و"أسامة. أ. خ" 45 عاما، عامل، و"كريم. خ. ا" 40 عاما، عامل، و"محمد. أ. ع" 13 عاما، طالب، ويقيمون بدائرة المركز، و"سعد.م. .س" 47 عاما، تاجر، يقيم بالمنوفية "بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، من مستقلي السيارة الأولى.

ونقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وبسؤال قائد السيارة الثانية والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم، ورفع آثار الحادث، وتم التحفظ على السيارتين.