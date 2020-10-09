في 9 خطوات.. إجراءات توصيل خدمة الصرف الصحي للمنازل

أعلنت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، 9 خطوات يجب أن يتبعها المواطن عند تقدمه لطلب الحصول على خدمة توصيل الصرف الصحي للمنازل.

ويرصد "الوطن" الإجراءات الواجب اتباعها بالإضافة إلى المستندات المطلوبة والمدة المتوقعة لتوصيل الخدمة، من خلال التقرير التالي:

المستندات المطلوبة:

-يقوم العميل بتقديم طلب الخدمة المنتفع.

-بطاقة الرقم القومي، ورقم التليفون الارضي والمحمول والبريد الإلكتروني الشخصي.

-صورة عقد الإيجار أو الملكية.

-موافقة الجهة الإدارية المختصة.

-فاتورة المياه لمحل الاشتراك.

-صورة الرخصة للمبني في المدن.

-الرسومات الهندسية أو كروكي الموقع.

وأي مستند آخر قد تطلبه الشركة ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

الإجراءات التي يجب اتباعها لتوصيل خدمة الصرف الصحي:

-قيام العميل بتقديم طلب الحصول على الخدمة.

-تسديد قيمة المعاينة والملف.

-قيام العمال الفنيين بشبكة الصرف الصحي بالمعاينة.

-إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

-قيام العميل بسدد قيمة المقايسة نقدًا أو بالتقسيط.

-قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر.

-تنفيذ الفنيون للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

توقيع العميل للعقد بخدمة العملاء.

الانتهاء من تقديم الخدمة.

المدة المتوقعة لتوصيل خدمة الصرف الصحي

يتوقع أن تستغرق متوسط الفترة التي تحتاجها لتوصيل الصرف الصحي للوحدة السكنية 14 يوما، وهي مقسمة كالآتي:

-يوم عمل لتقديم الطلب وسداد رسوم المعاينة.

-6 أيام لعمل المعاينة وتحديد قيمة المقايسة.

-7 أيام لإصدار أمر الشغل وتنفيذ المقايسة.

طرق وآليات يجب اتباعها لتقديم الشكوى

- من خلال الخط الساخن: 125 لمياه الشرب و175 للصرف الصحي.

- تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم 15100.

- من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

- من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg

- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) المتاح لمستخدمي الأندرويد والـIOS، لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء كسور مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي أو قيمة الفواتير.