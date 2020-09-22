بحث بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الصرف الصحي بالبحر الأحمر

تبحث محافظ البحر الأحمر، بدء التشغيل التجريبى لمنظومة الصرف الصحي بمدن المحافظة، وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات القومية بالمحافظة، وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحي، التي بدأ العمل بها منذ سنوات عديدة ولم يتم الانتهاء منها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ والقيادة السياسية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة وخطط التنمية التي تنعكس ثمارها على المواطن.

وفي ذات السياق، تفقدت يسرا عطية، نائبة محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، محطة رفع صرف صحي رقم (5) بطريق المطار بمدينة الغردقة، يرافقها رئيس الإدارة المركزية للمشروعات، ورئيس الجهاز التتفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد عيسي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

ناقشت نائب المحافظ، المعوقات الحالية فى المحطة، وكذلك محطات الانتر ومجاويش و(د) و(7)، تمهيدا للتشغيل التجريبى لمنظومة الصرف الصحى بمدينة الغردقة نهاية الشهر الحالى واكتمالها قبل نهاية العام.

كما ناقشت "عطية"، العقبات الحالية التى تواجه تشغيل محطات المعالجة فى مدينتى راس غارب وسفاجا، وتابعت الموقف النهائى لتوصيل شبكات الصرف الصحى للمناطق المحرومة فى مدن الغردقة وسفاجا والقصير وراس غارب تمهيدا لتشغيل لمنظومة بتلك المدن قبل نهاية العام الحالي.