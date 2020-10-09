زواج وتنمر وعمليات جراحية.. أحداث شغلت الوسط الفني في أسبوع

شهد الوسط الفني خلال الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث المهمة، تنوعت بين زواج وتنمر وإجراء عمليات جراحية.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي أبرز ما جاء بالوسط الفني خلال آخر 7 أيام:

التنمر على صفاء جلال وابنتها

تعرضت الفنانة صفاء جلال لهجوم شديد وتنمر بسبب ظهورها مع ابنتها المحجبة، وقالت "صفاء" لـ"الوطن": سلمى ابنتي أكملت الـ20 عامًا وكنت سعيدة جدا إنها كبرت ونشرت صورة لها على "فيسبوك" لكي أهنئها، ولم أتوقع كل هذا الهجوم الشديد علينا، كنت أعتاد على نشر صور عبر الإنستجرام، وكانت الأعداد التي تعلق وتتنمر قليلة.

وأضافت: "سلمى ارتدت الحجاب منذ 3 سنوات، وكانت لها مطلق الحرية في هذا القرار، وأقول لكل من تنمر عليها: "وفر مجهودك وإيمانك وركز في إيمانك لنفسك، أرى أنني حرة طالما لم أقدم شئ غلط، وليس من حق أي شخص أن يقيم عجبه شكلي أم لا".

حفل زفاف أمير شاهين وعقد قران أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

خرج الوسط الفني عن حالة الحزن التي ألمت به في الآونة الأخيرة، عقب الإعلان عن حالاتين زواج داخل الوسط خلال شهر واحد.

عقد منذ أيام قران الفنان أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، بمسجد الشرطة، ومن جانبه، قال هاني مهنا، في تصريح لـ"الوطن"، إن الحفل اقتصر على أفراد الأسرتين وعدد قليل من الفنانين، منهم أشرف زكي، نقيب الممثلين، ويسرا، وبوسي ومحمد الشرنوبي وآخرين، مؤكدًا أن موعد حفل الزفاف لم يتحدد بعد، ومن المُقرر تحديده خلال الأيام القلية المُقبلة.

وفي ذات السياق عقد أمير شاهين قرانه على منة جاب الله، بعد مرور 20 يومًا من إعلان خطوبتهما، في حفل بسيط على شاطئ البحر بالساحل الشمالي.

وأحيا حفل الزفاف المطرب الكبير عمرو دياب، وحضرت فرقته في الساعات الأولى من بدء الحفل، كما تواجد الكينج محمد منير.

بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن على رأسهم يسرا، وهالة صدقي، ومحمد الشرنوبي، وهلا شيحة، ومنة شلبي، وهاني سلامة، وسمير صبري، وليلى علوي، ورانيا فريد شوقي، وهاني رمزي، ونقيب الممثلين أشرف زكي، والإعلامية بوسي شلبي.

وكان أمير شاهين قال في أول تصريح له بعد خطوبته، إنه سعيد بالفرحة الكبيرة التي يشعر بها من الجميع حوله، سواء من داخل الوسط الفني أو الجمهور.

إجراء عمليات جراحية

تعرض الفنان فايق عزب لوعكة صحية، أدت إلى إجراء عملية تسليك انسداد النخاع الشوكي، بعدما أظهرت إشعة الرنين المغناطيسي بعض المشكلات.

وكشفت زوجة الفنان، أنه لم يعانِ من أي متاعب صحية، ولكنه تعرض لإغماء عند باب المنزل، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات.

وكان آخر ظهور تلفزيوني للفنان فايق عزب، يرجع إلى يونيو الماضي، مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية.

وأجرى الفنان سامح الصريطي، عملية جراحية عاجلة بالقلب.

حيث نشر الحساب الرسمي صورا للفنان داخل المستشفى معلقًا: الحمد لله على سلامتك.. الفنان القدير الأستاذ سامح الصريطي، بعد إجراء قسطرة أولية عاجلة للشريان التاجب بنجاح، دعواتكم بالشفاء العاجل".

من الأحق بدور البابا شنودة؟

تحولت صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية بين مؤيد ومعارض لتجسيد حسن يوسف لشخصية البابا شنودة دون الإعلان عن مشروع أو نية لعمل فني وتحول الموضوع إلى جدال بين رواد مواقع التواصل حول الأحق بالدور هل هو ماجد الكدواني أم حسن يوسف؟.

وقال حسن يوسف في تصريح لـ"الوطن"، "لا أعلم من وراء حدوث كل هذا الجدل والبلبلة التي حدثت مؤخرًا بشأن تجسيدي لشخصية البابا شنودة، فالموضوع قديم جدًا، ولم يُعرض عليّ عمل فعلي، الموضوع كان مجرد سؤال في حوار يعود لعام 2003، وكان ردي وقتها طبعًا أنا أحب وأقدر البابا شنودة، وشرف كبير لي".

وتساءل: "بعد كل هذه السنوات لماذا فُتح هذا الموضوع فجأة.. هل هناك محاولة لإشعال فتنه طائفية مثلا؟".

وتابع: الجمهور تأثر بدوري وربطني بشخصية الشيخ الشعراوي في مسلسل "إمام الدعاة" حتى الآن، ومن وجهة نظري حاليًا لو هناك فكرة أو مشروع لتجسيد شخصية قداسة البابا شنودة، فإن أنسب من يجسد هذا الدور ممثل مسيحي كما صرحت في معظم تصريحاتي لوسائل الإعلام، لأنه سيكون ملمًا بالدين المسيحي، وتجسيد مثل هذه الشخصيات يحتاج روحانيات معينة تتوافر بالتأكيد في فنان مسيحي مثل ماجد الكدواني.

ومن جانبه قال وائل السمري مدير أعمال ماكد الكدواني لـ"الوطن"، لم يعرض على ماجد أي مشروعات فنية لتجسيد شخصية قداسة البابا شنودة، وفوجئنا بالجدل الذي يحدث حاليا حول هذا الموضوع.

وأوضح، أن "بابا العرب" كان مجرد فكرة، ولم يتم عرض الموضوع فعليا على ماجد لكي يقبله أو يرفضه، فكل ما يتداول حاليا عبر السوشيال ميديا ليس له أساس من الصحة.