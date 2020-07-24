هنادي مهنا: تسابقت مع خطيبي على الأفضل في مسلسل "الفتوة"

قالت الفنانة هنادي مهنا، إن دورها بمسلسل "الفتوة" والذي لعب دور البطولة فيه الفنان ياسر جلال وأحمد صلاح حسني، ساعدها فيه الملابس التي تم الاستعانة بها، بخلاف مساعدة باقي فريق العمل لها خلال مجريات الحلقات.

وأضافت "مهنا"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنها كانت دائمة التسابق مع خطيبها "أحمد" والذي شارك في المسلسل حتى يخرج كلا منهم أفضل ما لديه: "كنت عارفه أنه أحسن مني فكنت بقول يارب أكون أحسن منه"، موضحة أن دورها في مسلسل "الفتوة" هو الأقرب لقلبها من دور "سارة" والتي شاركت فيه بمسلسل "خيانه عهد" خلال العام الرمضاني الماضي.

وأكدت أن عملها مع الفنانه يسرا كان حلما نجحت في تحقيقه، حيث عملا سويا في شهر رمضان الماضي بالرغم من تفشي فيروس كورونا حتى لا يؤذى أحدا في رزقه، مشيرة إلى أنها تعمل حاليا في مسلسل جديد مع الفنانة مي عز الدين وبإخراج إبراهيم فخر، حيث ستشارك في المسلسل بدور لفتاة "غتته": "أنا مش هتخض خالص لما حد يشتمني، ولو في أيدهم حاجة هيضربوني بحاجة عادي جدا".