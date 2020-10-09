المرور: نلاحق اليوتيوبر علي غزلان بسبب السرعة الزائدة.. وعقوبة مشددة في انتظاره

قال مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، إن الفيديو المتداول لليوتيوبر علي غزلان والذي يظهر من خلاله يقود سيارته بسرعة تقترب من 250 كيلو في الساعة، هو اعتراف صريح ودليل دامغ على ارتكابه مخالفة تجاوز السرعة المقررة التي يعاقب عليها القانون وهي الغرامة 8 آلاف جنيه.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن أجهزة الأمن ستتخذ الإجراءات القانونية حيال اليوتيوبر لأنه ارتكب مخالفة السير بسرعة زائدة على طريق إسكندرية الصحراوي، وهذه المخالفة ثابتة من خلال الفيديو الذي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع المصدر أن غزلان ارتكب جريمة أخرى تضاف إلى المخالفة وهي تعريض حياة صديقه الذي كان يستقل السيارة معه للخطر، وأن هذه الجريمة لن يتم تحريكها إلا إذا تقدم الشاب ببلاغ إلى النيابة العامة يطالب فيه بالتحقيق مع غزلان بسبب السير بسرعة زائدة والتسبب في ترويعه وتعريض حياته للخطر.

وأوضح المصدر أن قانون المرور الجديد ينص على أنه في حالة تجاوز السرعة المقررة بما يجاوز 50 كم في الساعة تصل الغرامة إلى 8 آلاف جنيه، وهذه المخالفة لا يجوز التصالح فيها وتخصم 5 نقاط من السائق، كما يتضمن القانون الجديد عقوبات رادعة، والذي يقسم العقوبات وفقًا لنوع الشريحة التي تقع فيها المخالفة، ويقسم القانون الشرائح إلى 5 شرائح.

وتبدأ غرامتها من 100 جنيه في المخالفات المتعلقة بعدم تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء أو حقيبة إسعافات أولية، وأجهزة الإطفاء المقررة، والتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، وعدم حمل رخصة القيادة، كما تبدأ عقوبات الشريحة الثانية من 200 - 400 جنيه وتتعلق بتجاوز السرعة المقررة بما لا يزيد عن 10 كم في الساعة، وعدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الموبايل خلال القيادة، وفي الشريحة الأولى والثانية يمكن التصالح من خلال دفع نصف قيمة الغرامة في خلال أسبوع على أقصى تقدير من توقيع الغرامة.

كان علي غزلان ظهر برفقة زميله من خلال الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع إنستجرام وانتشر على السوشيال ميديا، خلال محاولته إخافته أثناء قيادته السيارة، والذى كان يقوم بالاتصال بوالده رغبة في السير على سرعة أقل، بينما كان اليوتيوبر الشهير يصور الفيديو خلال القيادة بتلك السرعة ويبتسم، بينما أظهر عداد السرعة سيره بأكثر من 250 كيلو مترا في الساعة، وهو ما انتقده مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لكسره القانون من أجل الشهرة وتعريض حياته والآخرين للخطر.