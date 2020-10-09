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محمود مسلم

سعر الريال السعودي اليوم 9-10-2020.. الأقل شراء في بنك الإسكندرية

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الوطن
09:54 ص | الجمعة 09 أكتوبر 2020
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي

تقدم "الوطن" متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة 9 أكتوبر الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وجاء سعر الريال السعودي كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجّل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

سجّل سعر الريال السعودي في بنك HSBC نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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