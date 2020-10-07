أفضل سعر للبيع في HSBC .. سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 7-10-2020

بدأت المملكة العربية السعودية السماح للأشخاص من خارج المملكة بأداء مناسك العمرة، بعد توقف دام أكثر من 5 أشهر؛ بسبب فيروس كورونا المستجد، وسط توقعات من خبراء المصرفيين بارتفاع الريال السعودي خلال الفترة القادمة بسبب زيادة الطلب.

وترصد "الوطن" متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وفق بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الأربعاء 7 أكتوبر الجاري، في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.90 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجّل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

سجّل سعر الريال السعودي في بنك HSBC نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وهو لدية أفضل

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.