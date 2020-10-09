محافظ القليوبية يطلق إشارة البدء لمارثون سباق الدراجات

انطلق ماراثون مهرجان الدراجات على مستوى الجمهورية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وفي نفس السياق، وفي إطار احتفالات المحافظة بأعياد نصر أكتوبر المجيدة، أطلق اليوم الجمعة، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إشارة البدء لمارثون الدراجات الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بحضور الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور وليد الفرماوي، وكيل المديرية تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية بإقامة مارثون للدراجات تحت شعار (رياضتك مناعتك - دراجتك صحتك) #شباب_مصر_بيهنى_مصر_في_يوم_النصر.

وانطلق الماراثون على مستوى الجمهورية في توقيت واحد بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن طريق الفيديو كونفرانس من أمام ديوان عام المحافظة لثلاث فئات وهم مرحلة الشباب لمسافة 15 کم تنتهي في مركز شباب علي شرف الدين ومرحلة البنات لمسافة 7 كم تنتهي في مركز شباب كفر منصور ومرحلة كبار السن لمسافة 5 كم تنتهي في مركز شباب جمجرة الكبری.

وأطلق محافظ القليوبية إشارة البدء لكل مرحلة على حدة بفاصل زمن 5 دقائق حفاظا على سلامة المشاركين وقد شارك في تأمين هذا المهرجان قوات مديرية أمن القليوبية وإدارات المرور والإسعاف والحماية المدنية.

وأكد المحافظ علي أن المارثون يأتي من منطلق أهمية الرياضة في الارتقاء بالمستوي الرياضى والأخلاقي وبناء جيل يستطيع تحمل المسئولية في المستقبل والعمل علي تفعيل أواصر التعارف والتواصل بين أبناء المجتمع بهدف المشاركة الفعالة في بناء مصر الحديثة وإستكمال مسيرة التنمية لبناء مصرنا الحبيبة.

وأضاف أن المحافظة تولى إهتماماً كبيراً بدعم قطاع الرياضة والرياضيين من خلال تطوير مراكز الشباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتعظيم إستفادة الشباب من الخدمات والأنشطة الرياضية والثقافية والدينية المقدمه لهم بمختلف فئاتهم العمرية، والتى تساهم فى إعدادهم بدنياً وفكرياً وتنمى قدراتهم وتصقل مهاراتهم وتعمل على إستغلال أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع.