"سمير وشهير وبهير" ومعكم منى الشاذلي.. دليل القنوات التليفزيونية اليوم

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان، حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام.

وتقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية.

المسلسلات التليفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "ليلة القبض على فاطمة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثالث الساعة 7 مساءً، و"الوصية" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "بين عالمين" الساعة 9 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "أبو العلا 90" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 2" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "الدخول في الممنوع" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "القيصر" الساعة 11 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي ج1" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ظل الرئيس" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 8 مساءً.

أفلام عربية وأجنبية

MBC2

عرض فيلم The Legend of Tarzan الساعة 12.30 مساء، وفيلم The Legend of Zorro الساعة 3 مساء،وفيلم The Hunger Games الساعة 5.30 مساء، وفيلم "The Dark Tower" الساعة 8 مساءً، وفيلم "Predestination" الساعة 10 مساءً.

روتانا سينما

عرض فيلم "اغتيال" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "إسماعيل ياسين في الطيران" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "سمير وشهير وبهير" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "الكنز" الساعة 8 مساءً، وفيلم "رغدة متوحشة" الساعة 10 مساءً.

سيما

عرض فيلم "التجربة الدنماركية" الساعة 12.30 مساء، و"امرأة وخمسة رجال" الساعة 4 مساء، و"إسماعيلية رايح جاي" الساعة 7.30 مساء.

البرامج الترفيهية

CBC

عرض برنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساء.

MBC2

عرض برنامج "Entertainment Tonight" الساعة 2.30 مساء.