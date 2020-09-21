كريم فهمي ضيف برنامج "معكم" منى الشاذلي الخميس

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الفنان كريم فهمي، في برنامجها التلفزيوني "معكم" عبر سى بي سي.

يحكي فهمي، كواليس مسلسله الأخير "ونحب تاني ليه"، الذي لاقى نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني.

وتحدث فهمي، عن أكثر المشاهد التي تعلق بها خلال العمل، مشيدا بنجوم العمل، وتعاونهم طوال فترات التصوير.

وقال فهمي، إن دور "مراد السويفي" من أقرب الشخصيات إلى قلبه، وأنه بمثابة "منطقة محببة" له في التمثيل.

وعبر كريم فهمي عن سعادته بردود الأفعال الكبيرة على الشخصية، والتي كانت مثار أحاديث السوشيال ميديا طوال شهر رمضان الماضي.