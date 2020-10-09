"جزار البراجيل" استخدم كاميراتين وشقة إيجار لتصوير 100 فيديو إباحي

لا تزال المفاجآت تتوالى تباعًا في واقعة "عنتيل الجيزة"، الذي ألقي القبض عليه قبل يومين في أوسيم، بعد اقتحام الأهالي لمنزله ومحاولة الفتك به، بسبب تداول فيديوهات له خلال ممارسته الجنس مع عدد من السيدات في أوسيم والبراجيل، إذ كشفت التحريات أن المتهم نجح في إيقاع عدد كبير من السيدات ومارس معهن الرذيلة داخل شقة كان يستأجرها خصيصًا لهذا الغرض، وتبين أنها مكونة من غرفتين وصالة، وكان يثبت بها كاميراتين لتصوير علاقاته المحرمة.

وأضافت التحريات أن المتهم كان يحتفظ بهذه الفيديوهات عقب تسجيلها على هاتفه المحمول وعلى كمبيوتر قديم يمتلكه، وأنه تم تحريز هذه المقاطع ومواجهته بها، وتقرر عرضها على لجنة فنية لإعداد التقرير.

ولم يتقدم أي من أزواج السيدات اللاتي ظهرن في الفيديوهات الإباحية، حتى الآن، بأي محاضر تتهمهن بالزنا، بحسب مصادر أمنية، كشفت أن أجهزة الأمن نجحت في التحفظ على قرابة 100 فيديو إباحي للمتهم مع السيدات التي تمكن من إقناعهن بممارسة الرذيلة معه، وأنه كان يستخدم تلك الفيديوهات للضغط على أى واحدة منهن تحاول قطع العلاقة معه.

وأضافت التحريات أن المتهم ظهر في الفيديوهات مع قرابة 19 سيدة منهن متزوجات ومطلقات، وأنه كان يستغل عمله في مهنة الجزارة وتردد السيدات عليه لشراء اللحوم في إقامة علاقات صداقة بينهن وسرعان ما كانت تتحول إلى علاقة جنسية يقوم خلالها بتصوير كل واحدة خلال ممارسة الجنس معه دون علمها.

وكشفت التحريات أن المتهم "ع. ا." 43 عاما، متزوج منذ قرابة 20 سنة ولديه طفلان، وأنه بدأ ممارسة الرذيلة مع سيدات القرية والقرى المجاورة منذ 3 سنوات، ويقوم باستدراجهن وإغرائهن عن طريق المال وتصويرهن لتهديدهن حال رفض أي منهن استكمال تلك العلاقة.

وعُثر على أكثر من 100 فيديو ظهر فيها المتهم يمارس معهن الرذيلة وصورهن أثناء العلاقة، بعد أن سرب فيديوهات 3 سيدات رفضن استكمال العلاقة المحرمة معه، لفضحهن فى القرية، بحسب التحريات أنه تم فحص الفيديوهات عقب انتشارها في منطقة البراجيل، وتوصلوا إلى أن المتهم يمارس الرذيلة مع السيدات فى إحدى الشقق السكنية التى كان يستأجرها.

وتبين من التحريات أنَّ المتهم متزوج ولديه أبناء، وكان يقيم علاقات جنسية مع ضحاياه داخل شقة مستأجرة دون علم أهله، وأن الشرطة ألقت القبض عليه بعد أن حاول عدد من المواطنين المتضررين الاعتداء عليه والفتك به، إلا أنَّ رجال المباحث تمكّنوا من إنقاذه واقتياده وسط حراسة أمنية مشددة إلى قسم الشرطة، وتمّ التحفظ على هاتفه المحمول، وبفحصه عُثر به على عدد من مقاطع الفيديو المخلة التي صوّرها للسيدات، وجار العرض على الجهات المختصة التي تباشر التحقيق.

وتابعت التحريات أنَّ المتهم كان يستقطب الفتيات عن طريق إقامة علاقة صداقة معهنّ، ثم يبدأ في تقمص دور العاشق، وأنَّه ينتوي دخول الباب من بابه، ويوهمهنّ باستعداده لخطبتهنّ، ومن خلال هذا المدخل يواصل أساليبه، حتى ينجح في إقامة علاقة جنسية كاملة مع كل ضحية.

كانت معلومات وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخادشة للحياة، لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة مع سيدات، وتمكّنت المباحث من تحديد المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة.