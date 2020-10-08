عنتيل الجيزة يمارس الرذيلة مع سيدات منذ 3 سنوات.. التحريات تكشف تفاصيل صادمة

مفاجاة جديدة توصلت إليها الأجهزة الأمنية، فى واقعة "عنتيل الجيزة"، بعد التحفظ على أكثر من 120 مقطع فيديو، يمارس فيهم الرذيلة مع السيدات، وتم تحديد هوية 4 سيدات من القرية، إذ كشفت التحقيقات أن المتهم "مهووس" بتصوير العلاقات الجنسية التى اعتاد ممارستها.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم، يمارس الرذيلة مع السيدات منذ نحو 3 سنوات، داخل شقة فريبة من منطقة إمبابة، استأجرها لتكون ملاذا آمنا لجرائمه، وبدأ يستقطب فيها عدد من النساء سواء من سكان قرية "البراجيل" بأوسيم، أو من خارجها.

ونجح الأمن في تحديد هوية 4 سيدات من ضمن ضحايا "عنتيل الجيزة"، حيث يوجد صور وفيديوهات لـ16 سيدة، لكن السيدات المحدد هويتهنّ، لم يتهمهنّ أي من أزواجهنّ بالزنا.

وشرحت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت قيادة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، أنَّ المتهم متزوج ولديه أبناء، وكان يقيم علاقات جنسية مع ضحاياه داخل شقة مستأجرة دون علم أهليته.

وأشارت إلى أنَّ المتهم أربعيني العمر، ويعمل جزارًا، وكان يصوّر السيدات، في أثناء ممارسة الرذيلة معهنّ داخل شقة مستأجرة بقرية "البراجيل"، التابعة لمركز "أوسيم" شمال محافظة الجيزة.

وأضافت التحريات، أنَّ عدد من المواطنين المتضررين حاولوا الاعتداء عليه والفتك به، إلا أنَّ رجال المباحث تمكّنوا من إنقاذه واقتياده وسط حراسة أمنية مشددة إلى قسم الشرطة، وتمّ التحفظ على هاتفه المحمول، وبفحصه عُثر به على عدد من مقاطع الفيديو المخلة التي صوّرها للسيدات، وجار العرض على الجهات المختصة التي تباشر التحقيق.

وأضافت المصادر، أنَّ المتهم تعرف على ضحاياه منذ عدة أشهر، وأنه كان يستدرجهنّ واحدة تلو الأخرى في منزله لممارسة الجنس معهنّ، وأنَّه كان يضع كاميرات مراقبة في كل غرف الشقة لتنفيذ مخططه، وبعدها يبدأ في استخدام تلك الفيديوهات في عملية ابتزازهنّ، وطلب مبالغ مالية منهنّ، نظير عدم نشرها على صفحاتهن في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتابعت المصادر أنَّ المتهم كان يستقطب الفتيات عن طريق إقامة علاقة صداقة معهنّ، ثم يبدأ في تقمص دور العاشق، وأنَّه ينتوي دخول الباب من بابه، ويوهمهنّ باستعداده لخطبتهنّ، ومن خلال هذا المدخل يواصل أساليبه، حتى ينجح في إقامة علاقة جنسية كاملة مع كل ضحية.

كما كشفت مصادر أمنية عن تفاصيل القبض على "عنتيل الجيزة"، وأنَّه نجح في استقطاب 7 فتيات وسيدات ومارس معهنّ الجنسّ، وصوّرهنّ خلسة لابتزازهنّ ماديًا وجنسيًا، في حالة محاولة إحداهنّ قطع العلاقة معه خشية الفضيحة، وبعد تداول مقاطع فيديو إباحية، تظهر شابًا ثلاثينيًا مع عدد من الفتيات تمكّنت الشرطة من القبض عليه.

كانت معلومات وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخادشة للحياة، لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة مع سيدات، وتمكّنت المباحث من تحديد المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة.