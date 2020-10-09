تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة 1 نوفمبر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 1/11/2020 وحتى 30/12/2020، في تسليم دفعة جديدة من الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط للفائزين بها بالمرحلتين الأولى والثانية.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات "سكن مصر" بمسلسل 14 بجوار الجامعة الألمانية ومسلسل رقم 10 بالمرحلة الأولى، ووحدات "سكن مصر" بمسلسل رقم 6 بالمرحلة الثانية، مشيرا إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد) لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وقال المهندس أمين غنيم، إنه بالنسبة لوحدات مسلسل 14 بالمرحلة الأولى، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم 1/11/2020، ووحدات العمارة رقم 2، يوم 2/11/2020، ووحدات العمارة رقم 3، يوم 3/11/2020، ووحدات العمارة رقم 4، يوم 4/11/2020، ووحدات العمارة رقم 5، يوم 5/11/2020.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه بالنسبة لوحدات مسلسلي رقم 10 بالمرحلة الأولى ومسلسل رقم 6 بالمرحلة الثانية، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 14، يوم 1/11/2020، ووحدات العمارة رقم 15، يوم 2/11/2020، ووحدات العمارة رقم 16، يوم 3/11/2020، ووحدات العمارة رقم 17، يوم 4/11/2020، ووحدات العمارة رقم 18، يوم 5/11/2020، ووحدات العمارة رقم 19، يوم 8/11/2020، ووحدات العمارة رقم 20، يوم 9/11/2020، ووحدات العمارة رقم 21، يوم 10/11/2020، ووحدات العمارة رقم 22، يوم 11/11/2020، ووحدات العمارة رقم 23، يوم 12/11/2020، ووحدات العمارة رقم 24، يوم 15/11/2020، ووحدات العمارة رقم 25، يوم 16/11/2020، ووحدات العمارة رقم 26، يوم 17/11/2020، ووحدات العمارة رقم 27، يوم 18/11/2020، ووحدات العمارة رقم 28، يوم 19/11/2020، ووحدات العمارتين رقمي 1 و29، يوم 22/11/2020، ووحدات العمارتين رقمي 2 و30، يوم 23/11/2020، ووحدات العمارتين رقمي 3 و31، يوم 24/11/2020، ووحدات العمارتين رقمي 4 و32، يوم 25/11/2020، ووحدات العمارتين رقمي 5 و33، يوم 26/11/2020، ووحدات العمارتين رقمي 6 و34، يوم 29/11/2020، ووحدات العمارتين رقمي 7 و35، يوم 30/11/2020.

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى إنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 8 و36، يوم 1/12/2020، ووحدات العمارتين رقمي 9 و37، يوم 2/12/2020، ووحدات العمارتين رقمي 10 و38، يوم 3/12/2020، ووحدات العمارتين رقمي 11 و39، يوم 6/12/2020، ووحدات العمارتين رقمي 12 و40، يوم 7/12/2020، ووحدات العمارة رقم 41، يوم 8/12/2020، ووحدات العمارة رقم 42، يوم 9/12/2020، ووحدات العمارة رقم 43، يوم 9/12/2020، ووحدات العمارة رقم 44، يوم 13/12/2020، ووحدات العمارة رقم 45، يوم 14/12/2020، ووحدات العمارة رقم 46، يوم 15/12/2020، ووحدات العمارة رقم 47، يوم 16/12/2020، ووحدات العمارة رقم 48، يوم 17/12/2020، ووحدات العمارة رقم 49، يوم 20/12/2020، ووحدات العمارة رقم 50، يوم 21/12/2020، ووحدات العمارة رقم 51، يوم 22/12/2020، ووحدات العمارة رقم 52، يوم 23/12/2020، ووحدات العمارة رقم 53، يوم 24/12/2020، ووحدات العمارة رقم 54، يوم 27/12/2020، ووحدات العمارة رقم 55، يوم 28/12/2020، ووحدات العمارة رقم 56، يوم 29/12/2020، ووحدات العمارة رقم 57، يوم 30/12/2020.