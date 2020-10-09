بعد أزمة "رمضان" مع محمود الشحات.. أبرز صور نجوم الفن رفقة المشايخ

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات القليلة الماضية هجوما شديدا على الشيخ محمود الشحات محمد أنور، بعدما نشر صور له رفقة الفنان محمد رمضان في سرادق عزاء رجل الأعمال حسام عمر وزوجته.

وبعد دقائق من نشر الصورة، حذفت الصفحة صور أنور مع رمضان، حيث انهالت التعليقات المهاجمة.

ويرصد "الوطن" أبرز صور نجوم الفن مع المشايخ في المناسبات المختلفة:

سبق وتداول رواد السوشيال ميديا صورة للشيخ خالد الجندي مع الفنانة فيفي عبده خلال حفل زفاف ابن لاعب كرة القدم مجدي عبدالغني، لتنهال عليه تعليقات الهجوم كيف لشيخ أن يضع يده في يد راقصة، حسب وصفهم.

ليرد "الجندي" في عدد من البرامج التلفزيونية: "إلى الذين يفبركون الصور ويأكلون لحوم العلماء وينهشون أعراض أهل القرآن، موعدنا يوم العرض على الله عز وجل".

وبعدها بفترة أثبت رواد السوشيال ميديا أن الصورة مفبركة، حيث أن الصوره الأصلية هي لزوجة ابن مجدي عبدالغني اثناء حفل زفافهما مع الشيخ الجندي، فتم دمج هذه الصورة مع صورة رجاء الجداوي ومصمم الأزياء هاني البحيري وفيفي عبده وهياتم، حيث تم حذف هياتم التي كانت تقف بجوار الفنانة فيفي عبده واستبدالها بصور الشيخ خالد الجندي.

كما انتشرت أيضا صوره من نفس حفل الزفاف مع الشيخ خالد الجندي مع الفنانه ليلي علوي، ولكن هذه الصورة لم يلتفت إليها أحد.

الشيخ محمد متولي الشعراوي، أيضًا كانت له صورة متداولة مع الفنان حمدي أحمد في عقد قران ابنته، حيث أن الشعراوي هو من قام بعقد القران.

ظهر الشيخ محمود أبو العنين، رفقة الفنانة ليلى مراد وهي تجلس بجواره مرتدية بالحجاب.

كانت الصورة أثناء إشهار الفنانة الراحلة ليلي مراد إسلامها في رمضان، حيث أنها استيقظت علي سماع آذان الفجر في إحدي ليالي رمضان لتشعر بشيء مختلف، لتيقظ وقتها زوجها الفنان أنور وجدي وتبلغه أنها تريد إشهار إسلامها، وبالفعل ذهبت إلى مشيخة الأزهر، حيث التقطت الصورة.