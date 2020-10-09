محمود الشحات أنور يحذف صورته مع محمد رمضان بعد الهجوم عليه

تعرضت الصفحة الرسمية لقارئ القرآن الكريم الشيخ محمود الشحات محمد أنور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لهجوم شديد بعدما نشر صور له مع الفنان محمد رمضان في سرادق عزاء رجل الأعمال حسام عمر وزوجته.

وحذفت الصفحة صور أنور مع رمضان بعدما انهالت التعليقات التي تهاجمه بسبب التقاطه صور مع رمضان.

وتوفي الدكتور حسام عمر أحد رجال الأعمال في مجال الدواء ومؤسس الشركة المتحدة للصيادلة وأحد رواد صناعة وتوزيع الدواء والمنتجات الصيدلية والطبية المصرية، ولم تمر سوى ساعات قليلة على وفاة الدكتور حسام عمر، حتى لحقت به زوجته أيضًا، حسبما ذكرت نقابة صيادلة القاهرة.

وفي سياق متصل، نفى أحد صُناع أغنية "الدبابة" للفنان محمد رمضان، ما تردد على مدار الأيام القليلة الماضية، بشأن تراجع الأخير عن طرح الأغنية التي يسخر فيها من الفنان أحمد الفيشاوي.

"دبابة" من غناء محمد رمضان، وكلمات أحمد نافع وحمودي مزيكا، وألحان إسلام الأبيض، وكان من المُفترض طرحها خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد مصدر لـ"الوطن"، أن تأخير طرح أغنية "الدبابة" يرجع إلى انشغال محمد رمضان في حفله الأخير الذي أحياه في مدينة الشيخ زايد قبل يومين، فضلًا عن مواصلة العمل على الأغنية خلال الساعات المُقبلة، إذ أنها لم تنته بعد، ومن المُقرر طرح الأغنية الأسبوع المُقبل.

وكانت الأزمة بين الفنان محمد رمضان والفنان أحمد الفيشاوي، اشتعلت خلال الساعات الماضية بعد أن أطلق رمضان أغنية بعنوان "الدبابة" يسخر فيها من الفيشاوي بذكر اسمه.

بداية الأزمة كانت من الفنان أحمد الفيشاوي منذ أيام حين صرح لـ"الوطن"، بأنه يُقدم أغنية "نمبر 2" بشكل كوميدي، مضيفاً: "أصل فن الراب قائم على سخرية أحد مطربيه من آخر أو توجيه شتيمة له أو التقليل منه، وهو ما نسميه في مهنتنا لعبة الراب، ولكن أغنيتي لا تتضمن أي شتيمة لرمضان أو إساءة إليه".

وأوضح، أنه يستعد لتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، حيث سيتولى إخراجه في أولى تجاربه الإخراجية.

وكان رد "رمضان" خلال حواره في برنامج "The insider"، أنه لا أحد يمكنه السخرية من لقب "نمبر وان"، لأنه حلم الجميع.

وتابع: "محدش يقدر يتريق على نمبر وان، ده حلم كل إنسان في العالم، أي شخص يتمنى إنه يكون نمبر وان في كل مجال".

أما المفاجأة، كانت مع طرح رمضان برومو جزء أغنيته الجديدة "الدبابة" والتي سخر فيها من الفيشاوي قائلا: "رقم واحد مش تو ميخصنيش ظروفك.. واخد قراري ولازم أكسب أي فورة.. مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

فرد عليه الفيشاوي في تصريح لـ"الوطن": "أنا مش قابل اعتذاره.. بس كده".

الجدير ذكره أن أغنية "نمبر وان" بطريقة الفيديو كليب في يونيو 2018 عبر قناة محمد رمضان الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات شندي وكانكا، وألحان شندي، وأخرجها حسام الحسيني، وقد تجاوز عدد مشاهديها حاجز الـ 158 مليون مشاهدة.