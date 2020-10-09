عاجل.. الأغذية العالمي يفوز بـ"نوبل" للسلام

فاز برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بجائزة نوبل للسلام، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل.

وتعتبر تلك الجائزة هي الـ 12 التي تعني الأمم المتحدة، بعد منافسة بين 211 شخصية و107 منظمات، بحسب معهد نوبل.

ومن الأسماء البارزة على السطح هذا العام، السويدية جريتا تونبرج التي تتصدر مكافحة التغير المناخي، ومن المنظمات الفرنسية مراسلون بلا حدود، والأمريكية لجنة حماية الصحافيين، بينما تتصدر توقعات على مواقع المراهنات عبر الإنترنت، هي منظمة الصحة العالمية، خاصة بعد عام قاسي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعلى مدار السنوات السابقة فازت 24 منظة بالجائزة، كان آخرهم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013، لجهودها المكثفة للقضاء على الأسلحة الكيميائية، وفي 2012 حصل الاتحاد الأوروبي على الجائزة، لمساهمته لأكثر من ستة عقود في تقدم السلام والمصالحة والديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا.

كما حصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الجائزة في 2005، للجهود التي بذلتها في منع استخدام الطاقة النووية للأغراض العسكرية ولضمان استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بأكثر الطرق أمانًا. وتتسع القائمة لتشمل الأمم المتحدة، ومنظمة أطباء بلا حدود، الحملة الدولية لمنع الألغام الأرضية، رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية، المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منظمة العفو الدولية، منظمة العمل الدولية. وفازت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مرتين أعوام 1954 و1981.