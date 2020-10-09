الكشف على 1100 حالة خلال القافلة الطبية بقرية العقب بمركز قوص

صرح اللواء اشرف الداودى محافظ قنا ان مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية العقب بمركز قوص يومىّ الأربعاء والخميس الماضيين وذلك في اطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها‪ .

‪ أوضح الداودى أن القافلة ضمت عيادة متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ١١٠٠ حالة بواقع ( ٢٨٧ جلدية - ٢٦٣ اطفال - ٢٢١ باطنة - ١٣٦ اسنان - ٧٥ نساء - ٦٣ تنظيم اسرة - ٥٥ جراحة ) مضيفا انه تم خلال القافلة اجراء فحوصات معملية لعدد ٤٥ حالة وانهاء اجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٧ حالات بالإضافة الى تحويل ١٠ حالات الى المستشفى لإستكمال العلاج ‪ .

وأشار الدكتور راجى تاوضروس مدير مديرية الصحة إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية يومىّ الأربعاء والخميس من كل اسبوع فى احدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر إحتياجا منها لافتا الى ان هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الاسبوع عقد ندوتين حضرهما ٧٤ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة .

وكانت وزارة الصحة والسكان، اطلقت 11 قافلة طبية في 11 محافظة مختلفة على مستوى الجمهورية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، التي تستهدف توصيل الخدمات الطبية للمناطق النائية والمحرومة.

وتعد مبادرة " حياة كريمة" واحدة من بين عشرات المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة تحت مظلة الحملة الرئاسية 100 مليون صحة والتي تهدف للحفاظ على الصحة العامة للمصريين، وأبرز هذه المبادرات، المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والتي انضم إليها مؤخراً الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة فوق الـ40 عاما ًوالاعتلال الكلوي