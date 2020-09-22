سكرتير عام قنا يتابع أعمال مبادرة 100 مليون صحة

تابع كمال شلبى سكرتير عام محافظة قنا، أعمال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى والتى تم اطلاقها يوم الجمعة الماضى.

أجرى "شلبى"، خلال المتابعة، الفحص الطبى، موضحا أن مديرية الصحة أرسلت فريقا طبيا برئاسة الدكتورة إيناس فاروق مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتور أشرف السيد مدير إدارة الإعلام بالمديرية إلى ديوان عام المحافظة لإجراء الفحص للعاملين، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق سن 40 عاما، بالإضافة إلى المواطنين من الفئة العمرية من 18 – 40 عاما، المسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة، بارتفاع في نسبة السكر والضغط عن المعدلات الطبيعية.

وأضاف سكرتير عام المحافظة، أن المبادرة تقدم خدمات التوعية الصحية والكشف المبكر عن مرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى لدى المصابين بالأمراض المزمنة، وكذلك إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دورى.