استطلاع للرأي بمعهد "بيو": العالم يحمل نظرة سلبية تجاه الصين

حطمت النظرة السلبية تجاه الصين في العديد من البلدان أرقامًا غير مسبوقة، وسط جائحة كورونا التي يتهم كثيرون بكين بالتقاعس في مواجهتها في البداية، مما أدى لتفشي الوباء حول العالم.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، الجمعة، أن استطلاعا للرأي أجري في 14 دولة أظهر أن الغالبية تحمل نظرة سلبية تجاه بكين، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأجرى الاستطلاع معهد "بيو" للأبحاث السياسية والرأي العام، ومقره العاصمة الأمريكية واشنطن.

وذكر المعهد، أن النظرة كانت سلبية للغاية وغير مسبوقة في 9 دول هي: "أستراليا والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا والسويد والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وإسبانيا وكندا".

أما الدول الأخرى التي كانت فيها النظرة أقل سلبية فهي: "بلجيكا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا واليابان".

وأضاف المعهد، أنه يجري استطلاعًا سنويًا بشأن نظرة الرأي العام في العديد من الدول تجاه الصين منذ عام 2010.

وشمل الاستطلاع أكثر من 14 ألف شخص وأجريت في الفترة بين 10 يونيو و3 أغسطس.

وكانت المشاعر السلبية ازدادت بشدة أكثر في أستراليا، إذ بلغت 81 بالمئة من إجمالي المستطلعين هناك، بزيادة قدرها 24 نقطة عن العام الماضي.

وفي الولايات المتحدة، تحولت النظرة السلبية أكثر نحو الأسوأ بزيادة 13 بالمئة عن العام الماضي ونحو 20 نقطة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم مطلع 2017.

وتوترت العلاقات الصينية والأسترالية على نحو لم يسبق له مثيل، وذلك بعدما طالبت كانبيرا بإجراء تحقيق دولي في أصل فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أثار غضب بكين.

وتكرر السيناريو نفسه ولكن بصور أفدح بين الصين والولايات المتحدة، خاصة أن الأخيرة أصبحت من أكثر الدول تضررًا من الوباء على صعيد الخسائر البشرية أو المادية، الأمر الذي دفع بترامب لشن هجوم إعلامي متواصل على بكين ودفع بالعلاقات بين البلدين إلى أسوأ مستوى.

وذكر المعهد الأمريكي، أن 61% من المشاركين في الاستطلاع أشاروا إلى أن الصين قامت بعمل سيء في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، موضحًا أن الارتفاع الكبير في النظرة السلبية تجاه الصين يأتي على خلفية تعاملها مع الجائحة.

وأشار، إلى أن الذين يعتقدون أن بكين قامت بعمل سيء، هم الأكثر ميلا لتنبي وجهة نظر سلبية تجاه "بلاد التنين".