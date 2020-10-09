مستقبل وطن: الراحلة سامية زين العابدين ليست مرشحة على القائمة الوطنية

نعت الدكتورة دينا عبد الكريم، أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن، الراحلة سامية زين العابدين، عضو لجنة الإعلام بالحزب، وعضو أمانة الحزب بأمانة العبور، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وأضافت عبدالكريم، لـ"الوطن"، أن الراحلة لم تكن مرشحة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وأن ما تداول حول هذا الأمر ليس له أساس من الصحة.

ومن جانبها، نعت أمانة حزب مستقبل وطن بالقليوبية برئاسة النائب عاطف ناصر مرشح القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب عن دائرة القاهرة ووسط الدلتا ، الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، زوجة العميد الشهيد أركان حرب عادل رجائي وأمين إعلام الحزب بأمانة قسم العبور.

وأكد مصدر بالحزب أن الراحلة لم تكن ضمن مرشحي القائمة الوطنية عن محافظة القليوبية، والتي تضم: عاطف ناصر وأحمد بدوي وحسن عمر ومحمد الفيومي وسولاف درويش بجانب أميرة العادلي ومحمد عبد العزيز عن تنسيقية الأحزاب وشيماء حلاوة عن المصريين بالخارج حيث لم يرد اسم الراحلة ضمن المرشحين مع الإعلان الرسمي للقائمة، وأوضح المصدر أن ما تم تداوله من وجود الراحلة ضمن الترشيحات كان من قبيل التكهنات غير الرسمية، لكن اسمها لم يرد بالكشف النهائية للمرشحين.

فيما نعت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة العبور، الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، زوجة العميد الشهيد أركان حرب عادل رجائي.

وقالت أمانة الحزب في نعي لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" رحم الله نموذج إنساني للوطنية، رحم الله سامية زين العابدين

وكانت الراحلة وهي أرملة الشهيد اللواء عادل رجائى قد توفيت صباح اليوم يذكر أن سامية زين العابدين تخرجت من كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة في عام 1986، وعملت في مجال الصحافة حتي تولت رئاسة قسم الشؤون العسكرية بصحيفة المساء.، ثم منصب نائب رئيس تحرير.

ومن أهم الأحداث التي قامت بتغطيتها صحفيًا، حرب الخليج 1990 ومناورات الجيش كافة.

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار بتعيينها عضو الهيئة الوطنية للصحافة، كما تم تقدمت كمرشحة في انتخابات مجلس النواب.

وكان زوجها عادل رجائي استشهد على يد مجموعة من الإرهابيين في 22 أكتوبر 2016.