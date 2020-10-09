الشركة المتحدة تنعى الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، سامية زين العابدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أحد أبرز الصحفيين العسكريين وزوجة الشهيد العميد عادل رجائي وقد وافتها المنية صباح اليوم، داعين الله أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وتوفيت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، أرملة العميد الشهيد أركان حرب عادل رجائي، وأمينة الإعلام بحزب مستقبل وطن في العبور، اليوم.

وكانت أرملة الشهيد أصيبت بفيروس كورونا قبل أيام قليلة، وكانت تتلقى العلاج قبل أن تتدهور حالتها الصحية، في اليومين الماضيين، وتتوفى على إثرها.

ونعى حزب "مستقبل وطن" الدكتورة سامية زين العابدين أمينة الإعلام بالحزب، وأرملة الشهيد البطل عادل رجائي.

وكتب الحساب الرسمي لحزب "مستقبل وطن" أمانة مدينة العبور على "فيس بوك": "ينعى حزب مستقبل وطن أمانة مدينة برئاسة المهندس محمد حامد شريف الأمين العام، واللواء أمين التنظيم أيمن هنداوي، والأمين المساعد للأمين العام عمرو صابر، والأمين المساعد مهندس عبدالمقصود، ببالغ الحزن والأسى، والأمناء النوعيين وأمناء الوحدات الحزبية القاعدية وجميع أعضاء الحزب الدكتورة سامية زين العابدين أمينة الإعلام بالحزب، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته الواسعة ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة".