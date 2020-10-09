 إصابة طفلتين وفتاة بتسمم في واقعتين منفصلتين بسوهاج

أصيب طفلتان بتسمم غذائي عقب تناولهما طعاما فاسدا بمنزلهما بدائرة مركز طما شمال سوهاج، وتم نقلهما لمستشفى طما المركزي، وتحويلهما لمستشفى أسيوط الجامعي للعلاج، كما أصيبت فتاة بحالة اعياء عقب تناولها أقراصا مجهولة بدائرة مركز دارالسلام، تم نقلها لمستشفي سوهاج الجامعي للعلاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، اخطارا من العميد عبد الحميد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مأمور مركز شرطة طما، بورود إشارة من المستشفي المركزي بوصول كل من الطفله "جني.م.م" البالغة من العمر سنة ونصف، الطفلة" نورسين.م.م" البالغة من العمر عامين - وتقيمان ببندر طما دائرة المركز مصابتين بحالة إعياء وقىء اثر تناول طعام منزلي فاسد وتم تحويلهما لمستشفي أسيوط الجامعي بواسطة سيارة اسعاف.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والد الثانية وعم الأولي "محمد.م.ع" 45 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر حدوث إصابة المذكورتين عقب تناولهما طعاما منزليا فاسدا ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية

كما ورد بلاغ لمدير أمن سوهاج، من مأمور شرطة دار السلام يفيد ورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول "مريم.م.د" 28 عاما لا تعمل وتقيم دائرة المركز مصابة بحالة إعياء وقىء وارتفاع في درجة الحرارة واضطراب في الوعي، اثر تناول أقراص مجهولة.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال شقيقها "خيامي.م.د" 19 عاما طالب ويقيم بذات الناحية قرر أن شقيقته المذكورة تعاني من مرض نفسي وقامت بتناول جرعة زائدة من العلاج المقرر لها من قبل احد الاطباء عن طريق الخطأ، مما أدي لإصابتها، ونفي الشبهة الجنائية.

حررت المحاضر اللازمة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعتين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.