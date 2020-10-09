شركات السياحة: رد 80% من مستحقات المواطنين عن رحلات حج الأقباط الملغاة

قال صبري يني عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ومالك إحدى الشركات المنظمة لرحلات الحج القبطى، إنه تم رد ما يقرب من 80% من قيمة مستحقات المواطنين الأقباط الذين حجزوا رحلات الحج للقدس أبريل الماضي والتي تم إلغاؤها بسبب فيروس كورونا حيث تسلموا الشيكات الخاصة بهم من الشركات الأسبوع الماضى، وتابع: "تقدم للحج القبطى أكثر من 6 آلاف مواطن، طالب أغلبهم برد قيمة مقدمات حجوزاتهم التى دفعوها عن برامج الحج الملغاة فيما فضل البعض الآخر اعتبار تلك المبالغ من قيمة برامج الحج العام المقبل".

آير سينا ردت للشركات 35 مليون جنيه قيمة حجوزات تذاكر الطيران

وأضاف لـ"الوطن" أن شركة طيران "آير سينا" الناقلة للرحلات والتى تمتلك بعض البنوك المصرية وشركة مصر للطيران أغلب أسهمها ردت للشركات السياحية كامل قيمة مقدمات حجوزات تذاكر السفر والتى كانت تقدر بنحو 35 مليون جنيه، لافتا إلى أن الشركات لم تتحصل حتى الآن على قيمة حجوزاتها لدى الفنادق والمزارات الدينية والأثرية بمدينتى بيت لحم والقدس والمقدرة بأكثر من 50 مليون جنيه.

وأشار إلى أن شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج القبطى وعددها نحو 25 شركة تقدمت بطلبات للفنادق لرد قيمة المستحقات التى تم دفعها إلا أنها أكدت أنها ستعيد تلك المبالغ فور عودتها للعمل حيث إنها لم تفتح أبوابها منذ شهر مارس الماضى وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا فى القدس وبيت لحم.

وأوضح أن أسعار برامج الحج تراوحت ما بين 28 إلى 35 ألف جنيه وفقا لمدة البرنامج، لافتا إلى أن قيمة البرنامج تشمل السفر بالطائرة والإقامة والتنقلات الداخلية والمزارات الدينية بالقدس وبيت لحم إضافة للوجبات الغذائية.

يشار إلى أن ضوابط الحج المسيحي تسمح لمن هم فوق سن الـ 41 بأداء الحج، كما أن كل جوازات السفر الخاصة بالمسافرين لا يتم ختمها بختم دخول إسرائيل.