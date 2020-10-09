بالحزن والبكاء.. نواب البرلمان يودعون زميلتهم منى منير لمثواها الأخير

حرص عدد من نواب البرلمان على المشاركة فى تشييع جثمان النائبة منى منير، التي وافتها المنية أمس، بعد صراع مع مرض السرطان.

وشهدت كنيسة المرعشلي بالزمالك، توافد عدد من النواب والنائبات؛ لوداع زميلتهم النائبة منى منير، وبدا على الجميع الحزن، فيما دخلت كل من النائبتين سولاف درويش ومارجريت عازر في نوبة من البكاء الشديد، حزنا على زميلتهما.

وحرص النواب "مصطفى بكري، وحمدى بخيت، وإيهاب منصور"، على التواجد داخل الكنيسة، قبل وصول نعش النائبة منى منير إليها، والتي نعاها مجلس النواب أمس.

كما شاركت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، في مراسم جنازة النائبة منى منير بكنيسة المرعشلي، وبدا الحزن والبكاء الشديد على جميع أفراد أسرتها.

حزن في الجنازة ونعي على التواصل الاجتماعي

في سياق متصل، شهدت غالبية صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وجروب "الواتس أب" الخاص بالنواب، رثاء للنائبة الرحلة.

وقالت النائبة منال ماهر الجميل، عن زميلتها: "كانت محاربة للمرض الشرس، ولم يثنها أي شىء عن بذل الجهد في مجلس النواب، فكانت برتبة خادمة للوطن".

ونعى كل من النائب "طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، وعلاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الراحلة النائبة منى منير.

وعلى الرغم من حجم الانجازات التشريعية والرقابية التى حققها هذا المجلس على مدار أدوار الانعقاد الخمسة الماضية، إلا أن الموت غيم بأحزانه على مقاعد النواب، بعد أن حصد أرواح 13 نائبا، على مدار السنوات الخمس الماضية، ونائبتين، وهما: مني منير، وأميرة رفعت، التي لقيت مصرعها في حادث سيارة، بالقرب من مدينة الطور، أثناء توجهها للمشاركة في احتفالية 150 عاما على البرلمان المصري، بمدينة شرم الشيخ.

وشهد دور الانعقاد الخامس المنقضي لمجلس النواب، رحيل 6 نواب عن الحياة النيابية، بينما شهد "السادس والأخير" من عمر المجلس، رحيل النائبة منى منير، بعد معاناة مع مرض السرطان.

وكانت منى منير من النائبات المميزات، تحت قبة البرلمان؛ فهي عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وصاحبة سمعة طيبة، خاصة في دائرة العجوزة والدقي.