محافظ الجيزة ينعى النائبة منى منير عضو مجلس النواب

نعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكل القيادات التنفيذية بالمحافظة، وفاة النائبة منى منير عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، التي وافتها المنية اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

وتقدم محافظ الجيزة بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيدة سائلا المولى عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

غدًا.. تشييع جثمان النائبة منى منير من كنيسة المرعشلي

وأكد مصدر من عائلة النائبة منى منير عضو مجلس النواب، والتي توفيت ظهر اليوم بعد صراع مع مرض السرطان، أن العزاء سيكون غدا بكنيسة العذراء مريم بالزمالك، والمشهورة إعلاميا بالمرعشلي ظهرا، ومن المقرر أن يكون العزاء على يومين غدا وبعد غد.

وأصدر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال نعيا منذ دقائق في وفاة النائبة منى منير، والتي توفيت ظهر اليوم.

وكانت منى منير من النائبات المميزات تحت قبة البرلمان فهي عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، وتعد من النائبات صاحبة السمعة الطيبة عن دائرة العجوزة والدقي.

وطالبت منى منير بتطبيق عقوبات رادعة لعدم ارتداء الكمامات، وفي شهر أغسطس الماضي قالت النائبة الراحلة منى منير، عضو مجلس النواب، إن هناك حالة من التراخي من قبل المواطنين في استخدام الكمامات والالتزام بارتدائها في الأماكن العامة ووسائل المواصلات.

وأشارت إلى أن انخفاض عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا لا يعني اختفاء الفيروس أو القضاء عليه بشكل نهائي، فما زال الخطر محاطا بالشعب المصري وحالة الاستهتار من قبل بعض المواطنين ستؤدي إلى كارثة في معدل الإصابات اليومي، مما يهدر جهود الحكومة المصرية على مدار الشهور الماضية في المكافحة.

ولفتت "منير"، في بيان لها، إلى أن فيروس كورونا ما زال خطرا يهدد دول العالم بأكمله، ومعدل الإصابات ما زال مرتفعا في عدد كبير من الدول، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة، منوهة بأن حالة التراخي في ارتداء الكمامات ستقود الدولة وشعبها إلى منحدر جديد لن تستطيع العبور منه بسهولة.

وأكدت أن التزام المواطنين بارتداء الكمامات واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية كان لها أثر إيجابي كبير على معدل الإصابات، الأمر الذي يتطلب المواظبة عليه وعدم التراخي أو التراجع فيه، حماية للشعب المصري.

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة المصرية بتطبيق العقوبات التي تم وضعها بالتعديلات الأخيرة بقانون الوقاية من الأمراض المعدية، الخاصة بارتداء الكمامات، وتوقيع الغرامة المالية والتي تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل من يخالف ارتداء الكمامات خارج أماكن السكن، وذلك لإلزام الجميع بارتداء الكمامات وتخويف المواطنين من عقوبة التراخي.