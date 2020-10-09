غدا.."نحو مدن مرنة" مؤتمر دولي بالفيديو كونفرانس بجامعة أكتوبر للعلوم

تنظم كلية الهندسة بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، أول مؤتمر هندسي دولي بنظام الهجين، لقسم الهندسة المعمارية، تحت عنوان "نحو مدن مرنة"، وبتقنية البث المباشر على شبكة الإنترنت، والذي يعقد لأول مرة في مصر والوطن العربي.

ويعقد المؤتمر، تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق، في الفترة من 10 إلى 11 أكتوبر، ويشارك فيه العديد من الباحثين وأساتذة العمارة والعمران من عدة دول حول العالم، ومشاركة أكثر من 40 مؤسسة علمية وبحثية وتنفيذية، وورش عمل في المؤتمر.

ويتسق موضوع المؤتمر، مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والاتفاقيات الدولية المشاركة فيها، ويعتبر مفهوم المدن المرنة أحد أساليب التعامل مع التحديات والتهديدات المستقبلية البيئية والاقتصادية والعمرانية والكوارث الطبيعية، ووضع الأفكار والآليات؛ لتطبيق هذا المفهوم في القاهرة.

وانتهت الاسبوع الماضي، فعاليات ووقائع أول وأكبر ندوة إعلامية بنظام الهجين (مشاركة وتفاعل ومداخلات من الداخل والخارج)، في مصر، والتي نظمتها وأشرفت عليها كلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب - MSA University، في إطار الاحتفاء بالإنتاج الإعلامي المتميز، الذى طرح ونوقش بمشروعات تخرج طلاب السنة النهائية بالكلية، تحت رعاية الدكتورة نـوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وشاهد وتفاعل مع الندوة، أكثر من 4000 مشاهد، عبر شبكة الإنترنت من خلال برامج التفاعل عن بعد، والبث الرقمى المباشر، من خلال قنوات السوشيال ميديا الرسمية للجامعة، وباستخدام أحدث وسائل وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.