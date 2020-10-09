الاحتلال يعتقل 9 مواطنين في الخليل

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية زراعة الأشجار شرق بيت دجن شرق نابلس.

وأفاد شهون عيان بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، باتجاه المشاركين في الفعالية، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بالاختناق، ونقل عدد منهم إلى المستشفيات، حسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وكان عشرات المواطنين توجهوا صباح الجمعة إلى الفعالية التي دعت اليها لجنة القوى والمؤسسات الوطنية في محافظة نابلس، بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، لزراعة الأشجار في الأراضي المهددة بالاستيلاء من قبل الاحتلال شرق بيت دجن، حيث أغلق الاحتلال عدة طرق شرق القرية، لعرقلة مشاركة المواطنين بالفعالية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 9 مواطنين، وداهمت أحياء بالمدينة وفتشت عدة منازل بمحافظة الخليل.

وأضرم مستوطن إسرائيلي، اليوم الجمعة، النار بمئات أشجار الزيتون المعمرة في قرية صفا غرب رام الله، حيث استمر الحريق لأكثر من 3 ساعات، ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين وأصحاب الأراضي الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري من دخول أراضيهم لإخماد النيران وانقاذ أشجارهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شابا فلسطينيا من قرية زبوبا شمال غرب جنين، وآخر من مخيم جنين بعد استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال في معسكر سالم.

وأفادت مصادر محلية لوكالة "وفا" الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أسامة هاشم عطاطرة بعد اقتحام قرية زبوبا ومداهمة منزل ذويه، كما اعتقلت أحمد النبهان من مخيم جنين، بعد استدعائه.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية الجلمة شمال شرق جنين، وداهمت المنازل والمحلات التجارية المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري، وفرضت عليهم عدم الخروج من المنازل أو فتح محلاتهم التجارية بعد الساعة العاشرة مساء يوميا.