الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا ويقتحم مدرسة في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم، 11 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، واقتحمت مدرسة، واستولت على تسجيل كاميرا مراقبة من داخلها.

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الرحمن البشيتي، من منزله في البلدة القديمة، من المدينة، واقتادته إلى مركز التحقيق في المسكوبية.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين، هما: حسام تيسير ربعي، من بلدة يطا، وعماد أحمد جادالله، 26 عاما، بعد أن استدعته لمقابلة مخابراتها في منطقة طرامة جنوب غرب الخليل.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل بمدينة الخليل، عرف من أصحابها: عبد العليم دعنا، والأسير يونس عايش، وهاشم فايز حوشية، ومحمد خضر حوشية، ومراد خضر حوشية، من بلدة يطا، جنوب الخليل.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، هم: وليد توفيق حسن، 30 عاما، وابراهيم يوسف فايز حسن، 23 عاما، من بلدة قصرة، وقسام الجاغوب من قرية بيتا.

وفي جنين، اعتقلت القوات، مواطنين، واقتحمت مدرسة في قرية الجلمة، واستولت على تسجيل كاميرا المراقبة من داخلها.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين حسان نايف جرار، من قرية الهاشمية، ومؤمن أحمد أبو معلا، من بلدة قباطية، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية الجلمة شمال شرق جنين، وداهمت مدرسة الذكور فيها، واستولت على تسجيل كاميرا المراقبة، بعد أن احتجزت آذن المدرسة شعبان عثمان واستجوبته، فيما منعت مدير المدرسة وهيئتها التدريسية من دخولها، كما اعتقلت ثلاثة مواطنين في رام الله.

وقالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين، ما زالا مجهولي الهوية، بعد أن أوقفت المركبة التي كانا يستقلانها قرب قرية النبي صالح شمالا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوة خاصة إسرائيلية، اختطفت الشاب ياسر درويش، قرب حاجز عطارة العسكري شمال رام الله.