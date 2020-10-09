تكريم أحد الناجين من كمين البرث في احتفالية ببولاق الدكرور

بعد مرور 4 أيام علي بدء الدعاية الانتخابية، بشكل رسمي، اشتد الصراع بين مرشحي دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، والبالغ عددهم 54 مرشحا، يتنافسون لحصد 3 مقاعد في مجلس النواب.

ومع بداية انطلاق الدعاية بشكل رسمي، في الخامس من الشهر الجاري، بدأ جميع المرشحين في محاولة الوصول لأكبر كتلة تصويتية، من خلال الاعتماد علي تحالفات العائلات داخل الدائرة، والتي تشتهر بوجود منافسة شرسة بين المرشحين؛ نظرا لاعتماد جميع المرشحين علي أبناء عمومتهم داخل الدائرة، من أجل حصد أكبر عدد من الأصوات.

وفي سبيل هذا الحشد، يسعي جميع المرشحين لعقد مؤتمرات ولقاءات بين أنصاره، إلي جانب إطلاق بعض المبادرات، التي تساهم في حل مشكلات مواطني الدائرة.

وشهد أمس الأول، جولات مكثفة للمرشحين داخل دائرة بولاق الدكرور، في محاولة لتعريف أبناء الدائرة بهم، وكسب التعاطف إليهم، من خلال الحديث عن حل عدد من المشكلات التي يعاني منها أبناء القرية، وعلي رأسها المتعلقة بانقطاع المياه بشكل مستمر، وتراكم مخلفات القمامة بجوار سور المترو الكائن في منطقة أبو قتادة.

وفي إطار ذلك، يقيم المرشح الشاب علي خالد خليفة، احتفالية بمناسبة الذكرى الـ47 لحرب أكتوبر، تستضيف عددا من أبطال القوات المسلحة، الذين شاركوا في الحرب، وقدموا أرواحهم فداءً للوطن.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفالية التي ستقام مساء اليوم، تكريم أحد الناجين من أبطال الكتيبة 103، الذين عاصروا أحداث كمين البرث، ويلقي "خليفة" كلمة عن مشروعات التنمية في سيناء، إلى جانب تكريم الفنان تامر مجدي، الذى جسد دور الجندي البطل علي علي، شهيد كمين البرث، ضمن أحداث مسلسل الاختيار.

ويسعى المرشح علي خالد خليفة للحصول علي مقعد من الثلاثة المخصصة للدائرة، في ظل المنافسة الشرسة بين مرشحي الدائرة.