القائمة النهائية لمرشحي الأقصر في انتخابات مجلس النواب.. استبعد منها 6

شهدت قائمة محافظة الأقصر الانتخابية المقرر أن يمثلها عدد من أعضائها في مجلس النواب بداية من العام الجاري وحتى 5 أعوام قادمة، العديد من التغيرات التي طرأت عليها، خاصة بعدما انتهت مدة تقديم التنازلات عن الترشح بانتخابات مجلس النواب، حيث تنازل 2 من مرشحي الأقصر كما تم استبعاد 6 مرشحين لعدم استيفاء أوراقهم ورفض الطعون المقدمة من 5 منهم، ليصل إجمالي المرشحين النهائي إلى 75 مرشحًا على الدوائر الـ3 بالمحافظة، بعد أن كانوا 83 مرشحا.

"الوطن" استعرضت القائمة الكاملة لمرشحي النواب في الأقصر بـ3 دوائر، بالأسماء والرموز الانتخابية، والتي جاءت كالتالي:

جاءت الدائرة الأولى، دائرة الأقصر بـ”34” مرشحا، كالتالي:

1-الطيرى حسن عبده، رمز القلم.

2-عبدالنبى حسين الرشيدي، رمز الكتاب.

3-أحمد الإدريسي، رمز الكف.

4-أحمد حسين خليل، رمز الحصان.

5-ناهد أحمد شوقي، رمز الأسد.

6-عبد الله محمد، رمز السفينة.

7-بغدادي فزاع، رمز العصفور.

8-حسني محمد علي، رمز الأتوبيس.

9-خالد عبدالمنعم، رمز دراجة نارية.

10-أحمد يوسف محمد العطيفى، رمز التمساح.

11-بهاء الدين أبو الحمد، رمز الصقر.

12-علاء الدين راشد، رمز عنقود العنب.

13-خالد فكري، رمز مظروف البريد.

14- أيمن فؤاد، رمز طائرة هليكوبتر.

15-محمد مصطفى، رمز السد العالي.

16-هاني ثروت مقار، رمز ساعة يد.

17-الحسين بكري، رمز الفيل.

18-حمدي دمرداش، رمز المنبه.

20-ابراهيم عبدالصبور محمد، رمز الديك .

21-نوبي سيد، رمز المدفع.

22-طاهر الملواني، رمز سبيكة الذهب.

23-منتصر عبده همام، رمز سماعة الطبيب.

24-إلهام علي طايع، رمز خاتم يد.

25-عبدالهادي رزق، رمز غزال.

26-عبدالمعز محمد، رمز مروحة.

27-أحمد سيد “أحمد العديسي”، عقرب.

28-ممدوح الطيري، رمز تليفزيون.

29-عمار معوض، رمز جرس.

30-كرم محمد خليل، رمز غصن زيتون.

31-جرجس فيلبس، رمز مكتب.

32-عبدالرحمن أحمد حسين، رمز بندقية صيد.

33-عادل محمد حرز الله، رمز خريطة.

34-جمال محمد اسماعيل، رمز الصاروخ.

35- محمود بغدادي عبد الراضي، تنازل.

أما الدائرة الثانية، دائرة أرمنت والقرنة، جاءت كالتالي:

1-محمد ياسين، رمز الكتاب.

2-منتصر أمين سليم، رمز القلم.

3-أحمد حسن الفرشوطي، رمز الصاروخ.

4-علاء الغزالي، رمز الصقر.

5-بهجت الصن، رمز التمساح.

6-عبدالمنصف ياسين، رمز الحصان.

7-أحمد سيد ابو المجد، رمز نخلة.

8-محمود جميل الدسوقي، رمز كف.

9-محمد سيد بغدادي، رمز مدفع.

10-إيهاب أبو ديوك، رمز الأسد.

11-ريمون فضل الله، رمز المنشار.

12-محمد جمعة دسوقي، رمز غزال.

13-ابراهيم صالح، رمز منبه.

14-محمود عدلي، رمزي عقرب.

15- عبدالوهاب حسن مختار، تنازل عن الترشح.

16-أحمد حمزة خليفة، رمز ديك.

17-أحمد عباس الضبعاوي، رمز صندوق.

18-محمد عبدالباقي عبدالحليم، رمز دراجة نارية.

19-العزب سيد احمد، رمز سفينة.

20-أشرف عبدالهادي، رمز سهم.

21-منى عبدالعال الصادق، رمز مسلة.

22- حمدي متولي رشوان، رمز بندقية صيد.

23-زين عبدالله طايع، رمز غصن زيتون.

والدائرة الثالثة، دائرة إسنا، كالتالي:

1-خالد عبدالمنعم، رمز الكتاب.

2-الشاذلي البحيري، رمز الحصان.

3-علاء إمام راجح، رمز الأسد.

4-أبو طالب الحمصاني، رمز التمساح.

5-باهي أمين مسعود، رمز الغزال.

6-محمد ابو الغيط محمد عبدالجليل، رمز الفيل.

7-أدهم محمد عبدالوهاب، رمز المنبه.

8-محمود محمد الحفني سلطان، رمز المدفع.

9-حسن سيد محمود، رمز صقر.

10-عبد الوهاب صلاح ماهر، رمز كف.

11-أبو الوفا عبده عبد النور، رمز الأتوبيس.

12-حمادة عبد العزيز محمد، رمز طائرة هليكوبتر.

13-محمد فتحي محمد، رمز سهم.

14-عمر عبدالستار محمد، رمز السد العالي.

15-محمد يلطان عبدالمحسن، رمز بندقية صيد.

16-د.عبدالحكيم سليم، رمز ساعة يد.

17-عبدالرازق زنط، رمز عنقود عنب.

18-محمد بدري عبدالفتاح، رمز هدهد.

19-محمد النوبي عامر، رمز الصاروخ.

20–إبراهيم صبري محمد، رمز ميكروفون.