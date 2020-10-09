بعد الهجوم.. مصادر تكشف كواليس صور الشحات أنور مع محمد رمضان

قالت مصادر مقربة للقاريء الشيخ محمود الشحات أنور، والذي يعتبره الكثيرون القاريء الأول للقران الكريم بالعالم الإسلامي حاليا، إنه يكن الاحترام للجميع، ولا يمنع أحد من التصوير معه، وأن الفنان محمد رمضان شخصية محترمة، وفنان له جمهور وشعبية.

وأوضحت المصادر، كواليس الصور المنتشرة لهما معا، قائلة: إن الفنان حضر عزاءً يقرأ فيه الشيخ محمود، وحينما انتهي من القراءة، سلم عليه "رمضان" وحياه، "ولا يوجد ما يمنع من التقاط الصور".

وأكدت المصادر، أن الشيخ له محبين في كافة أنحاء العالم، على اختلاف الأديان، وهناك عدد كبير من الفنانين يحبونه ويستمعون له، مشيرين إلى أن الصورة التي نشرت على الصفحة الرسمية لـ"أنور"، من قبل الشركة المسئولة عن إداراة الصفحة، حذفت فيما بعد؛ إذ اعتادت الأخيرة على نشر كواليس المناسبات التي يقرأ فيها "الشحات".

وتعرضت الصفحة الرسمية لقارئ القرآن الكريم الشيخ محمود الشحات محمد أنور، لهجوم شديد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما نشرت صورا له مع الفنان محمد رمضان، في سرادق عزاء رجل الأعمال حسام عمر وزوجته.

وحذفت الصفحة صور "أنور" مع محمد رمضان، بعدما انهالت التعليقات التي تهاجمه بسبب التقاطها معه.

وتوفي الدكتور حسام عمر، أحد رجال الأعمال في مجال الدواء، ومؤسس الشركة المتحدة للصيادلة، أحد رواد صناعة وتوزيع الدواء والمنتجات الصيدلية والطبية المصرية، ولم تمر سوى ساعات قليلة على وفاته، حتى لحقت به زوجته أيضًا، حسبما ذكرت نقابة صيادلة القاهرة.