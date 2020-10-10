بعد غنائها لنزار قباني.. الجمهور لنانسي عجرم: جمعتي فيروز وماجدة الرومي

اعتذرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، عبر تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للشاعر الراحل نزار قباني بعد غنائها قصيدة "إلى بيروت الأنثى".

وكتبت نانسي في تدوينة لها: "إلى بيروت الأنثى".. من قصيدة إلى بيروت الأنثى، مع الاعتذار للشاعر الكبير نزار قباني ‏ألحان الدكتور هشام بولس، ‏توزيع المايسترو باسم رزق.

وبعد سماع الجمهور للقصيدة التي غنتها نانسي عجرم، جاءت إشادات كبيرة على إحساسها في أداء القصيدة.

حيث كتب أحد المعلقين "صوتك أعذب وأجمل صوت عربي أنتي جمعتي صوت فيروز وصباح وماجدة الرومي مجتمعين يا ملكة الإبداع يا سيدة نانسي وسجل يا تاريخ بأن لبنان مازال يأتي فيه عمالقة"

وقال آخر"نانسي فعلاً غنيتي فصحى بطريقة مبهرة وصوتك الجميل جداً الهادئ يشبه أنوثة بيروت وجمالها كانت مفاجأة جميلة إلى جمهورك وغير متوقعة".

وعلق آخر "جمالك نعومتك صوتك الأداء والفصحى منك غير عادية".

وأعلنت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، عبر إنستجرام، انطلاق أغنيتها الجديدة "بيروت".

وكتبت نانسي : "لكل عشاق بيروت الكتار، وكل شخص مآمن إن بيروت ما بتموت..‏ اسمعوا أغنيتي الجديدة بكرة الخميس 7 مساءً بتوقيت لبنان، على كل المواقع الموسيقية.. بيروت‬⁩".

وبدأت نانسي، التحضير لهذه الأغنية، عقب انفجارات مرفأ بيروت، واستغرقت عدة أيام لتختار اليوم، أن يكون موعدا للانطلاق

يذكر أن نانسي عجرم تستعد بمشاركة تامر حسني، لإحياء أولى حفلاتهما الغنائية بعد جائحة كورونا، يوم 12 أكتوبر، في زايد بارك.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها الثنائي في حفل غنائي، فقد سبق وتشاركا في افتتاح موسم الرياض، أول أكتوبر الماضي، حيث وصف حفل كل منهما بأنه من أضخم وأنجح الحفلات في موسم الرياض، وشهدت الحفلتان نفاد التذاكر قبل الحفل بأيام.