نانسي عجرم: سعيدة مع زوجي.. ولا أريد الإنجاب مرة رابعة

قالت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إنها سعيدة في حياتها مع زوجها فادي الهاشم وبناتها الثلاث.

وأوضحت "عجرم" في تصريحات إذاعية لإحدى التطبيقات الإلكترونية، أنها لا تريد أن تنجب مرة رابعة، وأنها سعيدة بالاكتفاء ببناتها الثلاث اللاتي ملأن عليها حياتها وأدخلن البهجة فيها.

يُذكر أن نانسي عجرم رُزقت بابنتها الثالثة "ليا" منتصف العام الماضي قبل بدء جائحة كورونا.

وقالت النجمة اللبنانية، إن تفجير مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس الجاري، كان تفجيراً شديداً لم ترى لبنان مثله، حتى أوقات الحروب التي شهدتها البلاد، وأضافت: "ما شفنا مثله من قبل رغم إننا مررنا بحروب، وعشنا شعور حزن وخوف وإحباط، شيء كان رهيباً صراحة".

وأضافت "نانسى عجرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه فور اتضاح الأمور وتجاوز الصدمة بدأ كل لبناني يطمئن على ذويه، كون الانفجار طال نصف العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكدت "نانسى عجرم"، أن جميع اللبنانيين مازالوا يعانون من هذا الانفجار، والوجع مازال داخل كل لبناني إلى الآن، لافتة إلى أن غالبية منازل العاصمة شعروا بقوة الانفجار، وتابعت: "الجو العام في البلد موجوع".

كما وجهت رسالة للشعب اللبناني بقولها "قوتنا وحدتنا"، موضحة أنه يجب التفكير بالمصلحة العامة ووضعها فوق أي مصلحة شخصية أخرى، وحسدت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارته السيدة فيروز، معتبرة أنه بزيارتها قد وصل إلى بيوت جميع اللبنانين، وزار كل بيت في العالم، مضيفة أن الجميع يحلمون برؤية السيدة فيروز؛ لأنها رمز وضحكة لبنان.