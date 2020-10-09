عاجل.. القبض على صديق "فتاة المنوفية"

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على صديق فتاة المنوفية الهاربة من منزل أسرتها بعد العثور على الطالبة إنجي جمال في منزله بالقناطر الخيرية.

واقتادت أجهزة الأمن المتهم وطالبة الصيدلة الهاربة من منزل أسرتها في المنوفية إلي النيابة العامة للتحقيق معهما، بعد تحرير محضر بالواقعة.

وأفادت تحريات المباحث أنه تم العثور على الفتاة، وتبين أنها تركت منزلها إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها دائم التعدي عليها، وأكدت التحريات إقامتها لدى أحد الأشخاص بمنطقة القناطر الخيرية، ارتبطت به عاطفيا منذ 7 أشهر عن طريق الإنترنت، واتفقت معه على الزواج هربا من المشاكل الأسرية.

ومنذ اختفاء الفتاة قبل 3 أيام تتابعت التعليقات والمنشورات، التي تطالب بسرعة العثور عليها، إذ كتبت إحدى صديقاتها وتدعى "رنا": "3 أيام متغيبة ومحدش عارف هي فين؟ ولا دولة اتحركت ولا حد سأل فيها، ربنا يهون على أبوكي وأمك، ولا يفجعنا فيكي يا ست البنات وترجعي بألف سلامة"، مضيفة: "اتعاملت معاها دايركت ومن أكتر الناس المحترمة اللي ممكن تتعامل معاها، ربنا يرجعها سالمة على خير".

وعقب تداول قضية إنجي جمال بشكل واسع، زعم أحد الأشخاص خلال تعليق على "فيس بوك" معرفته بشخص استقلت مركبة "توك توك" معه في أحد شوارع مدينة قويسنا، ورصدتها كاميرات المراقبة.

وأكد مصدر أمني، عدم صدق الرواية، بعد عمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات السرية، حول هذا الشخص والمركبة التي يستقلها، موضحًا أن جهود البحث لا تزال جارية.

وبدأت أحداث الواقعة بعدما كتب الدكتور محمد جمال شقيق الطالبة، والمقيم بقرية ميت مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، منشورًا على حسابه الشخصي، يستغيث فيه من تغيب شقيقته: "أختي الدكتورة إنجي جمال محمد رزق.. مش لاقينها من امبارح، خرجت من البيت الساعة 5:45 مساءً، لابسة الهدوم دي ولم تعد إلي البيت حتي الآن"، مرفقا صورة لها.

وأضاف شقيق الطالبة: "أرجوكم أي حد يشوفها أو يقدر يساعدنا بالشير حتي في الجروبات الكبيرة نكون شاكرين فضلكم، اللهم رد إلينا ضالتنا وأجمع شتات أمرنا، أي حد يوصل لحاجة أرجوكم يكلمني علي الرقم ده (...) أرجوكم اللي يتصل يبقي عنده معلومة، وبلاش اتصالات ملهاش لازمة، لأن طاقتنا خلصت للأسف".