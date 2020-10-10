المتهم في قضية الهيكل العظمي: كان بيجري ورا قضاه فقتلته وعبيته في شوال

"جرى ورايا، هربت منه فى بيتى، دخل عاوز يموتنى.. قتلته، كان بيجرى ورا قضاه"، بهذه الكلمات بدأ عامل اعترافاته فى محضر الشرطة فى واقعة اتهامه بقتل جاره "عاطل" فى مدخل بيته بمنطقة الشرابية بالقاهرة، ثم نقل جثته بصحبة شقيقيه وإلقائها فى مكان مهجور داخل جوال على طريق مصر السويس الصحراوى.

وقال المتهم الذى تم ضبطه هو وشقيقيه عقب شهر كامل من ارتكاب جريمته، إنه فى بداية شهر سبتمبر الماضى، لاحقه المجنى عليه لإجباره على التنازل على محضر كان قد حرره ضده لتعديه عليه: "بس مرضيتش وقلت له القانون ياخد مجراه"، فرد عليه المجنى عليه: "حياتك فى كفة والمحضر فى كفة"، مشيرا إلى أن القتيل هدده بالقتل اذا لم يتنازل عن المحضر.

وأضاف المتهم أن المجنى عليه كان يتعاطى المخدرات، وفى إحدى الليالى كان عائدا من عمله إلى بيته، فلاحظ أن المجنى عليه يتعقبه ممسكا بماسورة حديد، فهرب منه إلى مدخل منزله لكن المجنى عليه لاحقه وأمسك به وهدده بالقتل إذا لم يتنازل عن المحضر: "قلت له هتنازل، لكنه قال أنت بتضحك على وحاول ضربى بالماسورة".

واشار المتهم إلى أنه تفادى الضربة وأمسك بالماسورة منه وانتزعها ثم هشم رأسه حتى فارق الحياة، ثم اتصل بشقيقيه وقاموا بوضع الجثة فى جوال ونقلها بسيارة أحدهم ودفنها فى حفر بمنطقة جبلية على طريق مصر السويس الصحراوى.

وكشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، لغز العثور على جثة متحللة داخل جوال بلاستيك فى منطقة جبلية على طريق القاهرة السويس الصحراوى، تبين أن الجثة لعاطل عمره 49 عاما، وأنه لقى مصرعه مقتولا على يد ثلاثة أشقاء بسبب محضر شرطة حاول القتيل إجبار أحدهم على التنازل عنه.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم عتاقة بمديرية أمن السويس بتاريخ 7 سبتمبر الماضى بالعثور على جثة لشخص مجهول داخل جوال بلاستيكى بالمنطقة الجبلية طريق (القاهرة/السويس) فى حالة تحلل والعثور بطيات ملابسه على "كيس بداخله 1 جم من مخدر الهيروين".

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام إلى تحديد هوية المجنى عليه 49 سنة عاطل مُقيم بدائرة قسم الشرابية بالقاهرة، كما توصلت التحريات إلى تحديد مرتكبى الواقعة ثلاثة أشقاء (مُقيمين دائرة قسم باب الشعرية بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة لسابقة حدوث مشاجرة بينهم والمجني عليه.

وأضافوا أنه بتاريخ الواقعة وحال سير أحدهم، فوجئ بمحاولة المجنى عليه التعدى عليه بالضرب بذات السلاح لإجبار شقيقه على التنازل عن المحضر المُحرر ضده فقام بالهرب منه والاختباء بمدخل العقار سكنهم، فلاحقة المجنى عليه وتعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية عثر عليها بمدخل العقار فقام باستخلاص السلاح الأبيض من يده وعاجله بعدة طعنات محدثاً إصابته التى أودت بحياته، ثم قام بالاستعانة بالآخرين للتخلص من جثته.

تمت إحالة المتهمين للنيابة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة القضية.