عثرت قوات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية ببني سويف، على جثة متفحمة بآثار حريق شب بأرض بها حشائش "الغاب والحلفا" بالمنطقة الواقعة بين شريط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية، بقرية "القضابي" التابعة لدائرة مركز الفشن، جنوب بني سويف.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة الفشن، يفيد بنشوب حريق بأرض بها حشائش "الغاب والحلفا" بالمنطقة الواقعة بين شريط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية، بقرية "القضابي" بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية إلى منطقة الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخماد الحريق، وبفحص المنطقة تم العثور على جثة عبارة عن "هيكل عظمي" متفحم، نقلتها سيارة الإسعاف إلى مشرحة إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف بالتحري عن الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.