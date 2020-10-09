11 مرشحا من "الجيش الأبيض" يخوضون انتخابات النواب في الدقهلية

يخوض 11 طبيب من محافظة الدقهلية انتخابات مجلس النواب في دورته الجديدة، منهم 9 علي المستوي الفردي و2 في قائمة التحالف الوطني، ويمثلون كتلة كبيرة من المترشحين خاصة بعد دور "الجيش الأبيض" الذي ظهر مع جائحة كورونا.

وتحوض الدكتورة نسرين صلاح إبراهيم عمر، عميد كلية الطب جامعة المنصورة، أول تجربة لها ضمن قائمة التحالف الوطني ومعها زميلتها الدكتورة إيناس إبراهيم عبدالحليم متولى، عضو مجلس النواب الحالي، والأستاذ بكلية الطب.

كما يدخل المنافسة كل من الدكتورة داليا السيد الإتربي، بمستشفى الباطنة التخصصي بجامعة المنصورة، مرشحة حزب الحركة الوطنية المصرية، بدائرة بندر المنصورة، والدكتورة جيهان عطية عبد الحاكم علي نصر، وشهرتها جيهان عطيه السواح، أستاذ طب الأطفال كلية الطب مستشفى الأطفال الجامعي، رمزها سماعة الطبيب بدائرة طلخا.

أما الأطباء فهم الدكتور محمد أحمد صالح، أستشار أول جراحة تجميل حر، مرشح حزب مستقبل وطن دائرة طلخا،، والدكتور عماد حمدي الحديدي، أخصائي طب بشري باطنة معهد ناصر للبحوث والعلاج، مستقل رمز المدفع ، بدائرة منية النصر، والدكتور محمود العزب، استشاري جراحة، مدير مركز أورام ميت غمر بالمعاش، مستقل رقم الميكروفون، والدكتور أسعد الجزار ، أخصائي أول تحاليل طبية مكتب صحة نوبيع بدائرة ميت غمر ، والدكتور أحمد السيد الطوبجي، مدير الإدارة الصحية بميت غمر في دائرة ميت غمر ، والدكتور مجدي محفوظ العشماوي، أخصائي جراحة عامة مستشفى أجا المركزي بدائرة أجا، والدكتور محمد النبوي، طبيب بشري الإدارة الصحية بالسنبلاوين بدائرة السنبلاوين.

واستقبلت لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة المنصورة الابتدائية خلال فترة تقديم الأوراق 362 طلبًا من راغبي الترشح في كافة دوائر الدقهلية، وعددها 10 دوائر، للمنافسة على 21 مقعدًا فرديا، وذلك حتى غلق باب الترشح يوم السبت 26 سبتمبر الساعة الثانية ظهرًا، وجري اليوم إعلان أسماء 354 مترشحا في القوائم النهائية.

يذكر أن اللجنة الطبية المشرفة على توقيع الكشف الطبي على المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بالدقهلية، أرسلت كشفا إلي رئيس محكمة المنصورة الابتدائية " اللجنة المشرفة على متابعة العملية الانتخابية بالدقهلية"، يحتوي على 17 اسما لقرار اللجنة أنهم غير لائقين طبيا "إيجابي مخدرات" وورد بالكشف أسماء 14 رجل و 3 سيدات. وتسبب تداول كشف يحتوي على 17 اسم من رغبي الترشيح ووقعوا الكشف الطبي في مستشفيات الدقهلية وموقع الكشف من كل من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتور عادل محمد البغدادي، مدير المجلس الطبي، في حالة من الغضب بين المتظلمين من نتائج التحاليل، ونشروا علي صفحاتهم نتائج تظلمهم، فيما لم يصدر أي رد فعل عن باقي من وردت أسمائهم بالكشف.

وخصص القانون للدقهلية 17 مقعد من ضمن مقاعد الدائرة الأولي التي تتكون من 100 مقعد موزع على 6 محافظات "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ " وتلقت لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.