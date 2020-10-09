"الضيفي" أحد رجال الجيش الأبيض بأسوان يخوض انتخابات النواب بدائرة إدفو

يخوض الدكتور عبدالغفار الضيفي أحمد عبد الباسط، مدير إدارة إدفو شرق الصحية، بمحافظة أسوان، المعركة الانتخابية لمجلس النواب، عن الدائرة الرابعة، ومقرها مركز ومدينة إدفو، مرشحا عن حزب التجمع الوطني التقدمي، رقم 5، رمز السد العالي.

والدكتور "الضيفي"، من رجال الجيش الأبيض، الذي واجه فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وقدم العديد من الخدمات لأبناء مركز إدفو، خاصة فى مجال الصحة.

وأعلن مسؤولو حزب التجمع الوطني التقدمي بأسوان، خوضهم انتخابات مجلس النواب بالمحافظة، في 3 دوائر انتخابية.

وشهدت الكشوف النهائية لخوض الانتخابات البرلمانية، تواجد 3 من أعضاء حزب التجمع، هم:

1- هلال أحمد الدندراوي، وشهرته "هلال الدندراوي"، نائب رئيس حزب التجمع بالدائرة الأولى أسوان، وتشمل "مدينة أبو سمبل السياحية، قسمي أول وثاني أسوان، ومركز أسوان، ومركز ومدينة دراو"

2- حسن محمد أحمد عبدالكريم، الشهير بـ"حسن هيصا"، في الدائرة الثالثة، ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة.

3- الدكتورعبد الغفار الضیفي عبدالباسط، الشهير بـ"عبدالغفار أبوعشري"، بالدائرة الرابعة، ومقرها مركز ومدينة إدفو.

يذكر أن حزب التجمع، تأسس عام 1976، وارتبط اسمه بالنوبة، ومثله النائب السابق مختار جمعة، لدورتين متتاليتين، ابتداءً من عام 1990/1995، حين انتخب لأول مرة عضوا في مجلس الشعب، عن دائرة كوم أمبو ونصر النوبة معًا، وأعلن من خلالها انحيازه للطبقات الكادحة، والمهمشين وحقوق النوبين في تملك الأرض والمسكن المجاني، تقديرا للتضحيات التي قدموها لبناء خزان أسوان والسد العالي.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان، برئاسة المستشار إيهاب خلف رئيس محكمة أسوان، أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات المقبلة لمجلس النواب عن الدائرة الأولى، التي تشمل "مدينة أبو سمبل السياحية، قسمي أول وثان أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو"، والتي يتنافس فيها 35 مرشحا على مقعدين فردي.

ويتنافس 14 مرشحا في الدائرة الثانية، ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو على مقعد فردي، بينما يتنافس 13 مرشحًَا في الثالثة، ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي، و28 مرشحًا في "الرابعة"، ومقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي؛ ليبلغ إجمالي المرشحين 90 مرشحًا، للمنافسة على 5 مقاعد فردية.