وزير قطاع الأعمال يعترف: "محالجنا سبب تلوث القطن"

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن القطن المصري لم ينافس خلال العشرين عاما الماضية أمام القطن الأمريكي الذي ظهر في أوائل التسعينات، متابعا: "القطن بتاعنا للأسف كان ملوث، وضروري أعترف أن المحالج، اللي 80% منها محالج قطاع الأعمال العام، كانت سبب مباشر في التلوث".

وأضاف "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، وتقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، أن خطة الوزارة للنهوض بالقطن المصري تتضمن شقين الأول نظام لتداول تجارة الأقطان بدءً من القطن الخارج من الغيط حتى المحلج، وجرى تطبيق تجربة في بني سويف والفيوم العام الماضي وأضيف لهما هذا العام البحيرة والشرقية.

وأوضح أن الدولة تقيم مراكز لاستلام الأقطان من المزارعين مباشرة، في أكياس تعطى لهم، كما تجري مزاد للتجار، وهناك 11 شركة تجارة قطاع خاص مسجلة هذا العام ويشترون الأقطان بأسعار جيدة نسبيا مقارنة بالأسعار العالمية.

وبالنسبة للمحالج، أكد الوزير أنه جرى افتتاح أول محلج في الفيوم، وهو أجدد محلج منذ 140 عاما في مصر، "القطن طالع منه نضيف مش بتلمسه إيد".