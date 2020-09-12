12 قنطارا إنتاجية فدان القطن في الغربية

قال المهندس علي عبد الجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القطن الموسم الحالي تبلغ 8 آلاف و566 فدانًا.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالغربية أن جني المحصول بدأ فعليًا في مركز المحلة، حيث تبلغ إنتاجية الفدان هذا العام نحو 9- 12 قنطارًا، وتعد إنتاجية عالية، مبينًا أن النبات الواحد من القطن وصل قوة الحامل الثمري به من 46 لـ52 لوزة.

وأشار "عبد الجواد" إلى أن مديرية الزراعة تعمل على المتابعة اليومية للتعليمات الخاصة بالقطن وأسعاره، من خلال تعليمات الوزارة واجتماعات الجمعية العامة لمنتجي الأقطان في مصر.