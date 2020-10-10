مصادر: أبرز طلبات التصالح على أدوار ومباني مخالفة وأسوار

كشفت مصادر مسئولة أن هناك إقبالا كبيرا على التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات، ومن المتوقع وصولها إلى 2 مليون طلب خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن أبرز طلبات التصالح كانت على تعلية أدوار مخالفة وإقامة منزل بدون ترخيص ودور أرضى وأسوار على حظائر أو أرض بور ومخازن ومحلات، بجانب مخالفات تحويل النشاط من سكني لتجاري ومخالفة الرسم الهندسي.

وأضافت المصادر لـ "الوطن"، أن كل طلبات التصالح التى تقدم للوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية يتم استلامها مع سداد جدية التصالح، مشيرة إلى أن مسألة فحصها وقبولها من عدمه يتوقف على قرار اللجان الفنية التى تبت فى تلك الطلبات وتعاين المخالفة على أرض الواقع.

وأشارت المصادر إلى وجود تعليمات للأحياء باستلام أى طلب تصالح يقدم، فموظف المحليات أو الموجود داخل المركز التكنولوجى لديه تعليمات بعدم التعسف مع المواطن وقبول أى طلب تصالح على الفور، وبعدها يستكمل المواطن المستندات والأوراق المطلوبة للتصالح لاحقا.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن ملف التصالح فى مخالفات البناء سيكون محل تقييم لقيادات الإدارة المحلية، مشيدا بالجهود التى يقوم بها كل العاملين بالإدارة المحلية والقيادات التنفيذية فيما يخص ملف التصالح والذى يتابعه عبر تقارير يومية رئيس مجلس الوزراء.

وطالب وزير التنمية المحلية، المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنب عقوبات الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

وشدد "شعراوي" على أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة بكل المحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى، كما تسعى لاسترداد حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف .

وجدد وزير التنمية المحلية مطالبته للقيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التبينةعلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين فى حل أى مشكلات تواجههم وعدم المغادرة من المكاتب فى حال وجود مواطنين يرغبون فى تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لسرعة الإنتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.