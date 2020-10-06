"س و ج" عن التصالح في مخالفات البناء قبل 2008

تشهد مختلف المحافظات إقبالا من قبل المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، ويستمر فتح باب التقديم حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، رصدت "الوطن" عدد من تساؤلات المواطنين والرد عليها بشأن التصالح قبل عام 2008 وهي كالتالي:

هل يمكن التصالح على مخالفات قبل 2008؟

قانون التصالح في مخالفات البناء ينطبق على المخالفة من 2008 وكل العقارات المخالفة قبل 2008 يُمكنها الاستفادة من قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والتعديل الصادر برقم 1 لسنة 2020 كان غرضه فتح الباب للمخالفات السابقة على قانون البناء الموحد، لكن المخاطبين بالقانون هم فقط من لديهم مخالفة مسجلة أو دعوى قضائية بشأن المخالفة، أو وصلتهم مخاطبات من الأحياء والجهات المعنية بالمخالفة.

هل تم تلقى طلبات تصالح عن مخالفات قبل 2008؟

نعم، تم تلقي طلبات تصالح من أعوام 2005

كم عدد الطلبات قبل 2008؟

عددها محدود مقارنة بعدد الطلبات حول مخالفات البناء بعد عام2008

ما الحالات المخالفة قبل 2008؟

الحالات المخالفة قبل 2008 في المدن والمناطق المخططة وفق أحوزة عمرانية وخطوط تنظيم تخضع للتصالح، أما العقارات المبنية في القرى قبل هذا التاريخ فلا يشملها القانون، لأنه قبل صدور قانون البناء الموحد لم يكن يُشترط الحصول على ترخيص للبناء في القرى والمناطق الريفية.

بناء عقار بعد 2008 دون ترخيص وتم إدخال المرافق والكهرباء، هل يحق التصالح؟

يجب عليك التقدم لعمل التصالح على المبنى بالكامل حتى لا تتعرض للإزالة في حالة عدم التقدم بطلب التصالح خلال شهر أكتوبر الجاري.

بناء دورين قبل 2008 ثم بناء دورين مخالفين بعد 2008 وتم إدخال المرافق، هل يوجد تصالح؟

نعم، التصالح يتم على الدورين المخالفين بعد 2008 فقط ولكن شهادة السلامة الإنشائية ستكون على المبنى كامل.

بناء عقار قبل 2008 بموجب رخصة ولكن تم زيادة دورين مخالفين ولم يتم ادخال المرافق، فما المطلوب؟

يتم التصالح على الأدوار المخالفة بالإضافة إلى دفع الغرامات على أي مخالفات في الأدوار التي تم بناءها بموجب الرخصة سواء في الارتدادات أو البروز أو المناور أو الاستخدام.

قمت بالبناء بموجب رخصة بعد 2008 ولبعدها تم بناء أدوار مخالفة بعد يوليو 2017 وتم تحرير محاضر بشأنها، هل لي حق التصالح؟

لن يتم التصالح على الأدوار المخالفة أو المباني المخالفة بعد يوليو 2017 ويجب إزالتها بموجب القانون.

ما المطلوب لتقديم طلب تصالح؟

يمكن تقديم طلب التصالح بصورة بطاقة الرقم القومي على أن يتم استكمال المستندات فيما بعد.

ما الأوراق المطلوبة للتصالح؟

الأوراق المطلوبة تتمثل في الآتي: صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب وما يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة وتاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار وعقد العقار وسم هندسي من مهندس نقابي ولا يطلب تقريرا إنشائيا إلا بطلب من لجنة الفحص.

ما الحالات التي لا ينطبق عليها التصالح؟

لا تصالح على أي مبان تم إقامتها على أراضي الدولة ما لم يتم تقنين وضعها، ولا تصالح مع أي مباني فيها تعد على خط التنظيم، ولا تصالح مع أي أعمال بناء تمت بعد يوليو 2017 ولا تصالح مع بناء على الأراضي الزراعية إذا كانت بعيدة عن الحيز العمراني أو الكتلة السكنية باستثناء حالات محددة مثل المشروعات القومية.

هل ينطبق شرط طلاء الواجهات على القرى والمناطق الريفية؟

يُحدد القانون هذا الشرط في المدن وعواصم المحافظات والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، للحفاظ على الطابع العمراني والحضاري المميز للمنطقة، أما الأمور في القرى مُختلفة من حيث الصيغة الإنشائية والوضع الاقتصادي والتخطيط العمراني.