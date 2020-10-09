نائب مدير تحرير "الوطن": "الشكاوى الحكومية" تلقت 2 مليون رسالة منذ 2017

قال الكاتب الصحفي وائل سعد، نائب مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن منظومة الشكاوى الحكومية لها دور كبير في تحقيق رضا المواطنين تجاه الدولة والحكومة بشكل عام، والمنظومة مبنية في الأساس للحصول على ثقة المواطنين في الأجهزة الحكومية.

وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة تعاملت الشهر الماضي مع 91 ألف شكوى، بينما تعاملت في الشهر الذي يسبقه، وهو أغسطس مع 95 ألف شكوى، مؤكدًا أن العدد الضخم من الشكاوى يؤكد ثقة المتعاملين والتعامل بجدية مع الشكاوى من قبل المواطنين والجهات الحكومية.

وأشار إلى أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية، ومع بدء المنظومة في 2017 وحتى الآن، تلقت المنظومة أكثر من 2 مليون شكوى، ومنذ تولى الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة أولى بشكل خاص بعملها، ووجه بضرورة تفاعل الجهات الحكومية المختلفة ما أدى لوجود ثقة مع المواطنين، وزيادة عدد المترددين على وسائل توصيل الشكاوى.

وأكد أن المنظومة تتلقى كافة الشكاوى من المواطنين، ولا توجد شكاوى معينة يجري رفضها، وجرى ربط المنظومة مع 128 هيئة حكومية بواقع 32 وزارة و27 محافظة و61 هيئة وجهاز ومجلس جامعة و2600 جهة فرعية مربوطة بالمنظومة، ويجري الرد على الشكاوي إلكترونيًا على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن المنظومة مرتبطة بإدارات ومكاتب خدمة المواطنين للجهات الحكومية المختلفة، وبالتالي تقوم تلك الإدارات والمكاتب بتسجيل شكاوى المواطنين على المنظومة تيسيرا عليهم.