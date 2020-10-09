فرنسا تسجل حصيلة قياسية لإصابات كورونا بأكثر من 20 ألف حالة

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 20330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الوباء، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 691977.

وسجلت وزارة الصحة، حسبما نقلت قناة (فرانس- 24) اليوم الجمعة، 109 وفيات بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 32630.

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، قد أعلن يوم اليوم الخميس الماضي، عن حالة التأهب القصوى في 4 مدن بسبب تفشي كورونا، وذلك اعتبارا من غد السبت.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، إن سلطات بلاده ستفرض قيودا جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، المعروفة بالموجة الثانية من "كورونا"، بعدما سجلت زيادة قياسية في عدد الإصابات بالوباء.