  اليونان تعتزم شراء 18 مقاتلة من نوع رافال و4 فرقاطات جديدة من فرنسا

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسو تاكيس مساء اليوم السبت، أن بلاده ستشتري من فرنسا 18 مقاتلة من نوع "رافال" و4 فرقاطات جديدة.

وأشار ميتسو تاكيس، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى عزم أثينا اقتناء مروحيات بحرية من طراز" Romeo SH-60" وطوربيدات، وصواريخ مضادة للدبابات وموجهة، وتجنيد 15 ألف عسكري إضافيين، وزيادة تمويل قطاع الصناعات الحربية الوطنية.

جدير بالذكر أنه تصاعد التوتر بين اليونان وتركيا منذ إطلاق أنقرة في أغسطس الماضي حملة تنقيب عن الغاز في منطقة متنازع عليها بين البلدين في المتوسط.